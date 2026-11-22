Türkiye'ye gelen Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Paz, "ASELSAN, ileri teknolojiye sahip bir şirket. 20 yılı aşkın süre Bolivya'nın dünyayla bağlantı kurma seçeneği olmadı, buna izin verilmedi. Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız" dedi.

Türkiye'ye ziyarette bulunan Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, Ankara'daki programı kapsamında savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN'ı ziyaret etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Paz ve beraberindeki heyet, şirketin geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri yerinde inceledi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Paz, Türkiye ile teknoloji transferi ve ortak üretim odaklı yeni bir dönem başlatmak istediklerini vurguladı.

ASELSAN'dan ülkesine hitap eden bir yayın yaptı

Ziyarette kendi çektiği videoda ASELSAN'ın teknolojik altyapısından övgüyle bahseden Bolivya Cumhurbaşkanı Paz, ülkesinin geçmiş dönemdeki dışa kapalı politikalarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN, ileri teknolojiye sahip bir şirket. 20 yılı aşkın süre Bolivya'nın dünyayla bağlantı kurma seçeneği olmadı, buna izin verilmedi. Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız."

Hedef teknoloji transferi ve katma değer

50 yıllık süreçte ulusal bir projeden 97 ülkeye ihracat gerçekleştiren küresel bir savunma devine dönüşen ASELSAN'ı kendilerine model aldıklarını belirten Paz, Bolivya için teknoloji transferi, uzman yetiştirme ve katma değer oluşturacak somut iş birlikleri hedeflediklerinin altını çizdi.