Bolu Belediye Başkanı Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Bolu Belediye Başkanı Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilerle ilgili yaptığı ayrımcı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

05.01.2025 17:42  Güncelleme: 17:47
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Bartın'da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Böyle ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil" dedi.

Partisinin Bartın Kadın Kolları Teşkilatı 7. Kongresi'ne katılmak üzere Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Bakan Tunç, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı. Kamuoyunda da büyük bir tepki oluşturdu. Tabii Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu konuşma ve bu konuşmanın dayanağı olan fiillerini, sayın belediye başkanı kamuoyu ile paylaştı. Bir ayrımcılık yaptığını, burada Suriyeli oldukları için iş yeri ruhsatı vermediğini, Suriyelilere 10 kat zamlı su tarifesi uyguladığını. Bunlar ayrımcılık içeren ifadeler ve uygulamalar hem idare hukukunda hem ceza mevzuatımızda yeri var. Dolayısıyla cumhuriyet savcılarımız, bu konuda soruşturma başlattılar. Tabi takdir onların. Burada kamuoyu özellikle Suriyelilerle ilgili yaptığı bu ayrımcı ifadelerden dolayı çok rahatsız oldu. Bu anlamda özellikle 4 milyona yakın Suriyeli, oradaki diktatörden canını kurtaran, can havliyle ülkemize sığınan binlerce kadına, çocuğa, onların bugün hayatta tutulmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir terör devleti kurulmasın, Suriye'nin iç karışıklığından istifade ederek ülkemizi yıllar boyunca tehdit eden orada oluşum olmasın ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulmasın ve hemen yanı başımızda bulunan Suriye ile ilişkileri iyi olan bir Türkiye olsun diye çabaladık. O insanların bir kısmı burada iş buldu, iş kurdular, meslek sahibi oldular. Çocukları buralarda okudular, buranın okullarına gittiler. Ana dilleri yerine artık Türkçeyi biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil. Bunun cumhuriyet savcılarımız tabii ki suç edip etmediğini takdir edecek olanlar onlardır ama Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız da bu konuda bir soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Tanju Özcan, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Suriye, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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