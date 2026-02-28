Bolu Belediye Başkanı Özcan Para İddialarına Yanıt Verdi - Son Dakika
Bolu Belediye Başkanı Özcan Para İddialarına Yanıt Verdi

28.02.2026 21:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, marketlerden zorla para alındığı iddialarını reddetti.

MARKETLERDEN ZORLA PARA ALINDIĞI İDDİALARINA İFADESİNDE CEVAP VERDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah erken saatlerde gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ifadesi tamamlandı. Kentte faaliyet gösteren zincir marketlerden para alındığına ilişkin iddialara ifadesinde yanıt veren Özcan, marketin yetkilileri ile birlikte belediyede toplantı yaptığını anlatarak, "2024 yılı içerisinde Bolu'da faaliyet gösteren genelde kurumsal olarak şubeleri bulunan marketlerin yetkililerini ben kendim görüşmek için Bolu Belediyesi hizmet ana binasına çağırdım. Toplantı odasına tam olarak anımsamamakla birlikte 8-10 şirket yetkilisi katıldı. Ben bu yetkili şahıslara Bolu merkezli bir vakıf kurma hazırlığında olduğumuzu, bu vakfın nihai hedefi huzur evi yaptırmak, öğrencilere yardım etmek gibi faaliyetinin olacağını kendilerine söyledim. Kendilerine kurmayı düşündüğümüz vakfı desteklemeleri konusunda ricada bulundum. Bu şahıslardan kesinlikle doğrudan, zorla ve baskıyla para isteme ya da menfaat temin etme durumum olmadı. Amacımız, kurma aşamasında olduğumuz yardım vakfını desteklemekti. Bu vakıfla ilgili başkanlığımızca zaman zaman Bolu'da yaşayan sanayi esnafı, büyük esnaflar, iş adamları, hayırseverler ile toplanarak istişare yaptığımız oldu. Kesinlikle kimseden zorla ve baskıyla bu yönde bir talebimiz olmadı" dedi.

'FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUĞUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN DENETİMLERİN YÜRÜTÜLMESİ TALİMATI VERDİM'

Marketlere denetimlerin ardından tutanak tutulmasına ilişkin de iddiaların sorulduğu Başkan Özcan, ifadesinde şunları söyledi:

"2024 yılı seçimlerinden sonra kurumumuza stokçuluk, fahiş fiyatın önüne geçmek yönünde aldığımız talimatları uygulamak için sorumlusu olduğum yetkili arkadaşlara daha hassas olarak denetimleri yürütmesi talimatı verdim. Ancak şahsi olarak herhangi bir kimsenin iş yerini, dükkanını denetlemesi veya denetlememesi hususunda böyle özel bir talimat vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. BIM isimli marketler zincirinin bildiğim kadarıyla Bolubel A.Ş. isimli belediyemizin şirketine 1-2 defa reklam departmanına ücret yatırıldığını hatırlıyorum. Bolsev A.Ş. kurulduğu 19 Temmuz 2024 tarihinden sonra reklam ücretleri yani BIM reklam ücretleri buraya yatırılmıştır ve makbuzları da ilgili vakıf birimi şirketince ilgililere verilmiştir. Ben Bolsev Vakfı'nın yönetim kurulu başkanıyım. Bu marketlerin reklam ücretleri Bolsev Vakfı'nın iştiraki olan şirkete yatırılmaktadır. Doğrudan vakıfa yatmamaktadır. Ücret alma işlemi anlattığım şekilde olmuştur. Kesinlikle usulsüz bir durum yoktur. Bu vakıf ve vakfın iştiraki olan şirketi 32 kişilik onur kurulu olan kişilerle denetlenmektedir. Bu kurul da siyasi parti üyelerinin yani değişik siyasi partilerinden oluşmaktadır."

Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

Tanju Özcan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

