Bolu Belediye Başkanı Tutuklandı

1) 'İRTİKAP' SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN TANJU ÖZCAN TUTUKLANDI (5)

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklanırken Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ev hapsi ile cezalandırıldı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Utanç verici bir kararla daha karşı karşıyayız. Bugün hiçbir delil olmamasına rağmen belediye başkanımız ve yardımcısı tutuklandı. Bir başsavcı tamamen şahsi husumeti ve aldığı talimatları harfiyen yerine getirdi ve belediye başkanımızı cezaevine attı. Ben bu başsavcıya sormak isterim. 78 tane yurttaşımız Kartalkaya'da hayatını kaybettiğinde bir tek bakanlık bürokratını sabah 06.30'da alabildin mi? Ama bundan dolayı seni şikayet eden belediye başkanımızdan intikam alır gibi bu soruşturmayı yürüttün. Bakın, dosyada hiçbir somut delil olmadığı gibi bu vakıf Bolu'nun tüm unsurlarını, AK Parti'sini, MHP'sini, meslek örgütlerini bünyesinde barındırıyor. Bu marketler tamamen rızasıyla öğrenciler okuyabilsin, eğitimini devam ettirebilsin diye burs veriyor ve bu bağışları alıyor. Belediye başkanının hiçbir alakası yok. Ama bundan dolayı bir belediye başkanı tutuklandı" dedi.

Başarır, Türkiye'de yargı eliyle darbe yapıldığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir şehri kimin yöneteceğine o şehrin insanları, halkı değil bir sulh ceza mahkemesi ve başsavcı karar vermektedir. Türkiye'de yargı eliyle İstanbul'da, Adana'da, şimdi de Bolu'da darbeye devam ediliyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu belediye başkanının tek başına bir sorunu değil, 86 milyonun sorunu. İstanbul'da da aynı şeyi söyledik, Cumhurbaşkanı adayımız tutuklandığı zaman. Adana'da aynı şeyi söyledik. Seyhan'da, Ceyhan'da aynı şeyi söyledik. İlçe belediyelerimizde aynı şeyi söyledik. Rahat uyuyabilecek mi bu kararı veren Sulh Ceza Mahkemesi hakimi. Rahat uyuyabilecek misin? Ama bir gün bunların hesabı sorulacak hukuk çerçevesinde. Ben kimseyi tehdit etmiyorum. Asıl tehdit milli iradeye, millete, demokrasiye. O yüzden Bolu'dan, İstanbul'dan, Adana'dan Türkiye'ye sesleniyoruz. Hep beraber bu tepkiyi ortaya koyalım. Yarın çok geç olabilir."