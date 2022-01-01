Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme kararını verdi, yürütmeyi durduruldu - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile nikah ücretlerinin arttırılması konusundaki teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti. Buna göre kentteki yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilecekti.

NİKAH ÜCRETİ 100 BİN TL OLACAKTI

Bütçe görüşmelerinde kabul edilen Fiyat-Tarife Cetveli'nde yabancı uyruklu kişilerin nikah ücreti 100 bin lira olarak belirlenmişti. Belediye başkanı Tanju Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma açılmıştı.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

TRT Haber'in haberine göre, Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.