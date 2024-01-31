Bomba iddia! Özel, Kılıçdaroğlu\'na dert yandı: Beni İmamoğlu\'ndan kurtarın

Politika

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili son çıkış gazeteci Enver Aysever'den geldi. Aysever, CHP lideri Özgür Özel'in yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Beni bu adamdan kurtarın" dediğini öne sürdü.

"BENİ BU ADAMDAN KURTARIN"

Aysever açıklamasında "Ekrem Bey ile Özgür Bey'in Tunç Bey'in ismini çizdiğini ben çoktandır biliyorum. Ekrem Bey'in şöyle bir durumu var. Maalesef Özgür Bey kendi genel başkanlığını elde edemeden genel başkanlık süresi dolacak. Ekrem Bey talimat veriyor. Tartışma çıktığı zaman da bu iş çözülemiyor. Neticede Ekrem Bey'in dediği oluyor. Bildiğim, emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, 'Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.' Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek…" ifadelerine yer verdi.

"YALANLAMA OLURSA İSPATLARIM"

Sözlerinin devamında iddiasını bir adım daha öteye taşıyan Aysever, "İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor" dedi.



