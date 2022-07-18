Son dakika haberleri | Borell: "Rusya dünyadaki açlığın sebebidir"AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk ek askeri yardım

- Borell: "Rusya dünyadaki açlığın sebebidir"

AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk ek askeri yardım

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Rusya, Ukrayna'nın buğday rezervinin ihracını engelliyor" ifadelerini kullanarak, "Rusya dünyadaki açlığın sebebidir" dedi.

Tatil öncesi yılın son AB Dışişleri Bakanları toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ele alınan konular hakkında konuşan Borrell, "Her geçen gün Rusya sivilleri vurmaya devam ediyor. Savaşta cinsel suçların da işlendiği bilgilerini alıyoruz. Rusya, Ukrayna'nın buğday rezervinin ihracını engelliyor. Rusya dünyadaki açlığın sebebidir" dedi.

AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk ek askeri yardım

Rusya'nın dünyada enerji ve gıda krizine neden olduğuna dikkat çeken Borrell, "Ukrayna devletini yok etmek istiyor. Bakanlarımız oy birliğiyle bağımsızlık ve özgürlük savaşında Ukrayna'ya yakın desteğe devam etmeye karar verdi. Ukrayna daha fazla silaha muhtaç. Savaş sürüyor. Barış destek programımız çerçevesinde 500 milyon euro serbest bırakılacak" dedi.

"Yaptırımlar sonuç veriyor"

Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda çalışmaya devam ettiklerini aktaran Borrell, yaptırımların işe yaradığını ve Rus ekonomisinde ağır ekonomik zorluklara neden olduğunu ifade ederek, "Tatil sonrası Ukrayna'nın AB üyeliği süreci için gerekli olan reform adımlarını ele alacağız" dedi.

AB'nin aldığı tedbirlerle petrol fiyatlarının düştüğünü iddia eden Borrell, "Aldığımız yaptırım kararlarıyla petrol fiyatlarını savaş öncesi oranlara düşürdük" ifadelerini kullandı.

AB'den Latin Amerika ve Karayip açılımı

Latin Amerika ve Karayipler bölgesi için yeni ilişkiler geliştirmek istediklerini belirten Borrell, "Meksika ve Şili ticaret ve serbest bölge anlaşmaları çerçevesinde bazı engellerin kaldırılmasına karar verildi" dedi.

Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde dijital diplomasi konusunda AB olarak daha aktif olmaya karar verildiğini belirten Borrell, AB'nin teknolojik mücadelesine destek vereceğini söyledi. Borrell, ayrıca yakın bir gelecekte İsrail ile yeniden Ortaklık Konseyi toplantılarına da başlanacağını bildirdi.