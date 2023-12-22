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Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim•
Borsa İstanbul 150'nci yıl Gong Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsa İstanbul'u daha dinamik hale getirdik, Varlık Fonu'na dahil ettik, yapısal dönüşüm sürecini tamamlamış olduk" dedi. - İSTANBUL
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