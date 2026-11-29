Bosna Hersek, ülkede casusluk faaliyetleri yürüttüklerinden şüphelenilen ve aralarında İran'ın Saraybosna Büyükelçiliği'nde görevli 3 diplomatın da yer aldığı 4 İran vatandaşını sınır dışı etti.

Bosna Hersek, ülkede istihbarat faaliyetleri yürüttüğüne dair şüphe bulunan 4 İran vatandaşının sınır dışı edilmesini kararlaştırdı. Bosna Hersek basınındaki haberlere göre, "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilenler arasında İran'ın Saraybosna Büyükelçiliği'nde 3. Müsteşar olarak görev yapan Hossein Mahdian Fard ile ataşeler Morteza Fazali ve Ehsan Sajjadi Monazzah yer alıyor. Dördüncü kişinin adının Seyed Yaser Seyed Muhammed olduğu belirtildi. Üç kişinin Bosna Hersek'te resmen akredite edilmiş diplomatlar olduğu aktarılırken, Muhammed'in diplomatik bir görevde bulunup bulunmadığına dair bilgi verilmedi. Söz konusu dört kişinin geçtiğimiz çarşamba günü ülkeyi terk ettiği aktarıldı.

"Bu bir güvenlik meselesi"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, yaptığı açıklamada 4 İran vatandaşının sınır dışı edildiğini doğruladı. Konakovic, kararın ülkenin istihbarat ve güvenlik kurumlarından gelen bilgiler doğrultusunda alındığını belirterek, konunun güvenlik kurumlarının yetki alanında olduğunu vurguladı. Bosnalı Bakan, "Bu bir güvenlik meselesi. Bizim rolümüz, talebi iletmek üzere gerekli işlemleri gerçekleştirmekti. Bu konu güvenlik kurumlarını ilgilendiriyor. İsterlerse bu konuda açıklama yapabilirler" ifadelerini kullandı.

İran İstihbarat Bakanlığı ve DMO ile bağlantılı oldukları iddiası

Basında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, sınır dışı edilen isimlerden Fard'ın İran İstihbarat Bakanlığı bünyesinde görev yaptığı değerlendiriliyor. Haberlerde, Fard'ın 2025 yılının ortalarında Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı tarafından İran büyükelçiliğinde danışman olarak atandığı bildirildi. Fard'ın Saraybosna'ya atanmadan önce Almanya'da 10 yıl diplomatik görevde bulunduğu da kaydedildi. İstenmeyen kişi ilan edilen diğer üç kişinin ise İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.