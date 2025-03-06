Bozbey'den Özgür Özel'in Ağırlanmasıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
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Politika

Bozbey'den Özgür Özel'in Ağırlanmasıyla İlgili Açıklama

Mustafa Bozbey, Özgür Özel'in ağırlama masraflarına ilişkin şeffaflık vurgusu yaptı.

06.03.2025 18:16
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırlama masraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozbey, belediyede düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hesap vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin temsil ve ağırlama giderleri üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden Bozbey, belediyenin harcamaları üzerinde herhangi bir suistimal olmadığını öne sürdü.

Bozbey, her kamu kurumunun temsil ve ağırlama yaptığını, Bursa Büyükşehir Belediyesinin de bunu yapan bir kurum olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Genel Başkanı'mız Sayın Özgür Özel sadece Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı değildir. Ana muhalefet partisi lideri olarak devlet protokolünün de dördüncü sırasında yer almaktadır. Bugün nereye giderse gitsin devletin emniyetinden tutun da birçok kesimine kadar yine yasal olarak protokol ile ağırlanır."

Gerçeğin çarpıtılarak algı malzemesi haline getirildiğini savunan Bozbey, "Ortada suistimal, hukuksuzluk ve yapılan yanlış uygulama yok ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'mız Özgür Özel'in Bursa'da ağırlanmasıyla ilgili giderler öne sürülerek belediyemiz töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor." dedi.

Kaynak: AA

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