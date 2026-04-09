Bozbey'in Uzaklaştırılması Tartışmalı
Bozbey'in Uzaklaştırılması Tartışmalı

09.04.2026 16:34
CHP'li Pala, Bozbey'in uzaklaştırılmasını hukuksuz buldu, seçim çağrısı yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Mustafa Bozbey'in İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına Mustafa Bozbey'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak" suçlarından tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığınca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce görevden uzaklaştırılan AK Parti'li belediye başkanlarının tutuklanmadığını ileri süren Pala, "Mustafa Bozbey'in tutuklanma sürecine bakacak olursak, en yakın iddia 8 yıl öncesine ait iddialar. Mustafa Bozbey görevinin başındayken savcı bu iddialar için kendisini ifade vermeye çağırsa gitmeyecek miydi? Yurt dışına kaçma potansiyeli taşıyan birisi mi? O zaman neden Mustafa Bozbey, kanıta dayalı olmayan iddialar sonucunda gözaltına alındı ve tutuklandı?" diye konuştu.

CHP'li Pala, Bozbey'in her iki seçmenden birinin oyunu alarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını belirterek, sürecin hukuksuz bir şekilde yürüdüğünü iddia etti.

Yaşanan süreci kabul etmediklerini dile getiren Pala, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin demokratik, laik, çağdaş bir hukuk devleti olmasının önüne konan bütün engelleri aşmak için elimizden gelen bütün demokratik çabaları göstermeye devam edeceğiz. Böyle çökme girişimlerini bir kenara bırakın. Gelin, eğer gerçekten iddianız varsa hemen ilk birkaç hafta içerisinde Bursa'da yeniden seçim yapalım. Bakalım kim kazanacak? Hep birlikte görelim."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Yerel Yönetim, Politika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
