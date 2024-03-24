Bozbey: İnegöllülerin dirençli yapılarda oturmasını sağlayacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Yeraltının bütün bilimsel araştırmalarını yaptıktan sonra üst ölçekli bir plan ve ardından da kentsel dönüşüm planlarıyla İnegöllüleri de dirençli bir yapılarda oturmasını sağlayacağız" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'de gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde hava kirliliği, deprem ve kentsel dönüşüm sorunlarına değindi. Bozbey, İnegöl'de hava kirliliğini çoğu insanın önemsemediğini belirterek, "Hava çok önemli, herkes onu soluyor. Ben buraya geldiğimde, size göre 'İnegöl'ün ilk üç sorunu nedir' diye sorduğum zaman inanın bana hava kirliliği ile ilgili bir şey duymuyordum. Ben hava kirliliğini hatırlattığım zaman, 'Başkanım biz ona alıştık' diyorlar. Bu doğru değil. O sorunu önemsemiyor. Son derece önemli olan bu konuda yapacağımız çalışmalarla inanın bana hava kirliği sorunun çözmek için çalışmalarımız olacak" dedi.
Bir diğer konunun İnegöl'de deprem ve kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Mustafa Bozbey, "Diğer konu deprem ve kentsel dönüşüm. İnegöl'de de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bakın burada, 50-60-70 yıllık binalar var. Üstelik fay hatları hususunda da önemli bir bölgedeyiz. Ne zaman sallanıyoruz, o zaman depremi hatırlıyoruz. Birkaç gün geçince de unutuyoruz. Depreme hazırlıklı, dirençli bir kent oluşturmakla ilgili projelerimiz hazır. Önce planlama yapacağız. Yeraltının bütün bilimsel araştırmalarını yaptıktan sonra üst ölçekli bir plan ve ardından da kentsel dönüşüm planlarıyla İnegöllülerin de dirençli yapılarda oturmasını sağlayacağız. Bugüne kadar yapılmadı. Sebeplerini siz sorgulayacaksınız. Bizim maksadımız hiç kimseyi ötekileştirmeden her ilçeye, her mahalleye eşit hizmet anlayışını ortaya koymaktır. 1 Nisan'dan sonra nasip olursa, var olan sorunların çözümü noktasında önce insan ilkesi ile hareket ederek eşit ve adil hizmeti buralara yapacağız" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Bozbey: İnegöllülerin dirençli yapılarda oturmasını sağlayacağız - Son Dakika
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