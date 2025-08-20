Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, Parti Değiştirme İddialarını Reddetti - Son Dakika
Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, Parti Değiştirme İddialarını Reddetti

Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, Parti Değiştirme İddialarını Reddetti
20.08.2025 21:26  Güncelleme: 21:28
Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, hakkında çıkan parti değiştirme iddialarını sert bir dille reddetti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edeceğini açıkladı. Başkan Özel, yaptığı açıklamada, asılsız iddiaların Bozdoğan'daki hizmetleri gölgelemek amacıyla yayıldığını belirtti.

Hakkında çıkan parti değiştireceği iddialarına yanıt veren Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel; "Partimdeyim, hiçbir yere gittiğim yok" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel hakkında çıkan parti değiştirecek iddialarına açıklık getirdi. Parti değiştirme iddialarını sert dille reddeden Başkan Özel; "Hakkımda ortaya atılan 'AK Parti'ye geçiyor' iddiaları tamamen asılsız, maksatlı ve ucuz dedikodulardan ibarettir. Bu söylentileri çıkaranlar, Bozdoğan'da yaptığımız hizmetleri gölgelemeye çalışan, siyasi çıkar peşindeki çevrelerdir. Açık ve net söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum, halkımın desteği ile seçildim ve görevimi yine partimde, halkım için sürdürmeye devam ediyorum. Benim siyaset anlayışım, birilerinin peşine takılmak ya da kişisel hesapların peşinde koşmak değildir. Benim tek derdim ve tek gündemim Bozdoğan'dır. Meclis üyelerimle birlikte 1,5 yıldır her mahallemize dokunuyor, ayrım gözetmeden hizmet üretiyoruz. Kuraklık yaşayan çiftçimiz için çözüm arıyor, kendi imkanlarımızla hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemize değer katıyoruz.

Kim ne derse desin, gündemim dün de hizmetti, bugün de hizmettir, yarın da hizmet olmaya devam edecek" diyerek başka partiye geçecek iddialarının asılsız olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
