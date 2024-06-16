Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Babalar Günü Mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, babaların değerini vurgulayarak, onlara teşekkür etti ve sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diledi.

16.06.2024 14:12
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı; "Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. hayatımız boyunca bizlere kattıkları değerler, öğrettikleri her şey ve verdikleri sınırsız sevgi için ne kadar teşekkür etsek azdır. Babalarla büyümek büyük bir şans ve onurdur. Her zaman ailesinin yanında olup destekledikleri, doğruyu ve yanlışı ayırt etmekte sağladıkları minnettarız. Kıymetli babalarımızın rehberliğinde, sevgi dolu kalpleri ve güçlü karakteriyle hayatın zorluklarını aşmayı öğrendik. Babalarımızla her an, her anı değerli ve anlamlıdır." dedi.

"Babalar günününüz kutlu olsun"

Başkan Çelik, "Bize gösterdikleri sabır, anlayış ve hoşgörü ile, bizi her daim cesaretlendirdiler ve yol gösterdiler. İyi bir insan olmayı, sorumluluk sahibi olmayı ve en önemlisi de sevgiyi ve saygıyı öğrendik. Öğretileri ile hayatın her aşamasında doğru adımlar atmayı başardık. Onlar her zaman için en büyük destekçimiz ve koruyucumuz oldular. Zor zamanlarda bize güç verdiler, mutlu anlarımızı ise daha da güzel kıldılar. Hayatın her döneminde, onların varlığıyla daha da güçlü olduk. Ailemiz için yaptıkları fedakarlıklar ve gösterdikleri özveri, bizler için en değerli mirastır. Bu özel günde, onlara olan sevgimizi ve minnettarlığımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Tüm babalara sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun bir ömür diliyorum.Babalar Günü'nünüz kutlu olsun! Her zaman bizim kahramanımızsınız ve öylekalacaksınız." diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Babalar Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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