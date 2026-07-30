Brezilya-ABD Seçim Gerilimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brezilya-ABD Seçim Gerilimi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lula, ABD'li iki yetkilinin vizelerini reddederek seçim müdahalesini engelledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ekim ayında yapılacak seçimlere müdahale etmeyi planladıkları gerekçesiyle iki ABD'li yetkilinin vize başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Brezilya ile ABD arasında seçim süreci üzerinden yeni bir diplomatik gerilim yaşanıyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ekim ayındaki seçimlere müdahale etmeyi planlayan ABD yönetiminden iki yetkilinin ülkeye girişine izin verilmediğini açıkladı. Silva, açıklamasında "Bu hafta, Brezilya'nın seçimlerine müdahale etmek için gönderdikleri iki genç kişinin vizelerini reddetmek zorunda kaldık" dedi.

ABD iddiaları reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu ziyaretin Brezilya seçimlerini zayıflatmaya yönelik bir girişim olduğu iddialarını reddetti. Bakanlık, iddiaları "asılsız" olarak nitelendirerek, ziyaretin rutin bir çalışma kapsamında ve Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu'nun yasal yetki alanıyla uyumlu şekilde planlandığını belirtti.

Lula da Silva'nın karşısında, Trump müttefiki Bolsonaro'nun aday olması bekleniyor

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya'da seçmenler ekim ayında sandık başına gidecek. Sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva'nın karşısında, Trump müttefiki ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu sağcı Senatör Flavio Bolsonaro'nun aday olması bekleniyor.

"Ben onunla kavga etmek istemiyorum"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dün yaptığı açıklamada Trump ile bir çatışma istemediğini söylemişti. Brezilyalı lider, "Trump bazen benimle kavga etmek istiyor gibi görünüyor. Ben onunla kavga etmek istemiyorum. Aptal değilim. Barış istiyorum ve onları anlatıların savaşında yenmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Politika, Lula, Son Dakika

Son Dakika Politika Brezilya-ABD Seçim Gerilimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:13:26. #7.12#
SON DAKİKA: Brezilya-ABD Seçim Gerilimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.