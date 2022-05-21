Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor - Son Dakika
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Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor

21.05.2022 14:10

- Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor Ukrayna ordusunun Bucha ve Irpin'de vurduğu Rus tankları, sergilenmek üzere başkent Kiev'e getirildi.

- Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor

KİEV - Ukrayna ordusunun Bucha ve Irpin'de vurduğu Rus tankları, sergilenmek üzere başkent Kiev'e getirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Ukrayna ordusu da direnişine devam ediyor. Ukrayna askerlerinin Bucha ve Irpin'de imha ettiği Rus tankları başkent Kiev'in merkezindeki meydana getirilerek sergilenmeye başlandı. St. Michael Altın Kubbeli Katedralin bulunduğu bölgeye konulan Rus tanklarına halkın ilgisi büyük oldu. Tanklarının bölgede ne kadar kalacağı veya yapılacak açık hava müzesinde mi sergileneceği henüz bilinmiyor.

Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor
Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor
Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor
Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor

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Rus saldırısında ölenler Bucha'daki morglarda bekletiliyor Rus saldırısında ölenler Bucha'daki morglarda bekletiliyor Rus saldırısında ölenler Bucha'daki morglarda bekletiliyor Rus saldırısında ölenler Bucha'daki morglarda bekletiliyor
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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