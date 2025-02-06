Bulanık Belediyesi'nde İşten Çıkarılan 20 İşçi İçin Mahkeme Kararı - Son Dakika
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Politika

Bulanık Belediyesi'nde İşten Çıkarılan 20 İşçi İçin Mahkeme Kararı

Bulanık Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan 20 İşçi İçin Mahkeme Kararı

Muş Bulanık Belediyesi tarafından işten çıkarılan 20 işçi, mahkeme kararı ile işe başlatılma hakkını kazandı. Hizmet-İş Sendikası, işçilerin haklarını savunarak bu zaferi elde ettiklerini duyurdu.

06.02.2025 15:50  Güncelleme: 15:52
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DEM Parti'li Muş Bulanık Belediyesi tarafından işten çıkarılan 20 işçinin mahkemece işe başlama iadesi kararı alındı.

Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, sendika tarafından yürütülen hukuk mücadelesinin zaferle sonuçlandığını söyledi. Başkan Kalır, "Bir toplumda huzurun tesisi ancak adaleti tesis etmekle mümkün olabilir. Adaletin tecelli edebilmesi için Bulanık Belediye Başkanlığının girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Hizmet-İş Sendikamıza üyelikleri olan emekçilerin hakkını savunmak yine bizlere düşmüştür. Bir takım sendikalara üye oldukları dönemde hakları gasp edilmeye çalışılan arkadaşlarımızın haklarını Hizmet-İş olarak savunduk ve yine savunacağız. Bulanık Belediyesinden ekmeklerinden edilen bu emekçiler, işten çıkarıldıkları tarihe kadar çalıştıkları kuruma ve yaşadıkları topluma sorumluluk bilinciyle değer katan, mesai arkadaşlarının ve amirlerinin teveccühlerini kazanmış kıymetli kardeşlerimizdir" dedi.

İşçilerin 2024 yerel seçimleri sonrası hiçbir haklı neden gösterilmeksizin işten çıkarıldığını hatırlatan Başkan Kalır, "Bu kabul edilebilecek bir uygulama değildir. Yakın tarihte başka belediyelerde de örneklerini gördüğümüz, seçim öncesi bütün kutsal değerler üzerine yemin eden, söz vererek kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını taahhüt edenler ile burada belediye emekçilerini mağdur edenlerin siyasi parti isimleri farklı olsa da amaçları, eylemleri ve değerlerinin aynı kaynaktan beslendiğini bir kez daha ispatlanmıştır. Haklarını gasp ettiğiniz işçilerimizin bugün kazandığımız mahkeme kararı gereği haklarının iade edilmesini istiyoruz. Yargı kararının uygulanması olacaktır. Bulanık Belediye Başkanı ve yetkililerine bir çağrıda bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın hakları için anayasal sınırlar çerçevesinde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hukuksal normlara, toplumsal vicdana aykırı uygulamalarınız neticesinde, adaletin verdiği kararı acilen uygulayınız. Kanunların verdiği kararları uygulamak zorundasınız. Toplumsal barış huzurun devamı ve bu kardeşlerimizin aşından, ekmeğinden elinizi çekerek yargı kararlarına saygı göstermenizi, işe dönüşlerin acilen sağlanmasını bekliyor" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Sendika, Bulanık, Hukuk, Son Dakika

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