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Bülbüloğlu'ndan İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Bülbüloğlu'ndan İHA'ya ziyaret

14.01.2022 10:43
Bülbüloğlu'ndan İHA'ya ziyaret

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ( İMKON)Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu İHA Malatya temsilciliğini ziyaret ederek, çalışanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ( İMKON)Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu İHA Malatya temsilciliğini ziyaret ederek, çalışanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON)Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren bazı basın yayın kuruluşlarını tek tek ziyaret ederek gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret programları kapsamında İHA Malatya Temsilciliğini de ziyaret eden Bülbüloğlu, burada yaptığı konuşmada, "Demokrasimizin vazgeçilmez unsularından birisi durumunda olan basınımız bu yönüyle birlikte halkın haber alması konusunda da çok önemli bir misyonu üstlenmektedir. Bu kapsamda gece gündüz demeden gerek ailesinden gerek özel hayatlarından ciddi bir fedakarlık göstererek gazetecilik mesleğini icra eden tüm basın mensubu arkadaşlarımızın bu özel gününü tüm içtenliğimizle kutluyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı'nın Türkiye'nin en önemli ajansı olduğunu ifade eden Bülbüloülu, "Sizler kamuoyunun aydınlatılması adına önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Bu noktada sizlerin ve tüm İHA çalışanlarının Gazeteciler Gününü kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Sektöre dairde değerlendirmelerde bulunan Bülbüloğlu, İnşaat sektörün zor bir dönemde geçtiğini kaydederek önümüzdeki günler için umutlu olduklarını söyledi. - MALATYA

Bülbüloğlu'ndan İHA'ya ziyaret
Bülbüloğlu'ndan İHA'ya ziyaret

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İhlas Haber Ajansı, Malatya, İnşaat, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bülbüloğlu'ndan İHA'ya ziyaret - Son Dakika


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