Buldan Belediye Başkanı\'nın Hibe Taşları İhaleli Müşteriye Satış İddiası Tepki Topladı

Buldan Belediyesinin, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen parke taşlarını, başkanın müşterisi olan vatandaşa parayla sattığı iddia edildi.

Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak'ın Buldan'da doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yollarının yenilenmesi için kilitli parke taşı ihtiyaçları olduğunu ifade etmesi üzerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kilitli parke taşı hibesi gerçekleşti.

İddiaya göre; Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, bu taşlardan bir bölümünü kendi çit tel firmasının müşterisi olan ve ilçeye bağlı Sarımahmutlu Mahallesinde tavuk çiftliği işleten İ.H.'ye 140 bin TL karşılığında sattı. Tavuk çiftliğine gönderilen parke taşları yine Buldan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk çiftliğine döşendi.

Büyükşehir belediyesi tarafından hibe edilen taşların, vatandaşa parayla satıldığının ortaya çıkmasının ardından tepkiler de ardı ardına geldi. Olayın duyulması üzerine işletmeciden alınan paranın tamamının Buldan Belediyesine gelir olarak aktardığını çevresine söyleyen Başkan Mehmet Ali Orpak'ın bu işten belediyenin bir işçinin maaşı kadar para kazandığını, kendisinin iş insanı olduğunu ve ücreti karşılığında bu işlemleri yapmaya devam edeceğini söylediği öne sürüldü.

Ücretsiz malzemenin vatandaşa parayla satıldığını ihbar eden A.C., "Tüm Denizli halkının hakkı olan ve milletin bin bir zorlukla ödediği vergilerle alınan taşların, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak tarafından parayla ve ayrıca kendi firma müşterisine satılması, döşeme işlemlerinin dahi belediye tarafından yapılması büyük bir ayıptır" dedi.

Gelen şikayetler üzerine durumdan haberdar olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun da yaşananlara tepki gösterdiği öğrenildi. Buldan'da büyük tepki toplayan hibe taşların parayla satıldığı iddiasının, başka örneklerinin de olduğu ileri sürüldü. - DENİZLİ