Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş gününü kutladı! Hatırlattığı tarih dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş gününü kutladı! Hatırlattığı tarih dikkat çekti

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 71. yaş gününü 2000 yılındaki Fazilet Partisi Kongresi'ni hatırlatarak kutladı.

26.02.2025 18:06  Güncelleme: 18:40
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü, 14 Mayıs 2000 tarihinde yapılan Fazilet Partisi Kongresi'ndeki tartışmaları da hatırlatarak, "70'likler kulübüne hoş geldiniz diyorum. Kalan ömrünüzün geçen ömrünüzden daha hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleriyle kutladı.

AK Parti'nin kurucuları arasındaki yer alan ve bir dönem TBMM Başkanı olarak da görev yapan Bülent Arınç, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 71. yaş gününü kutladı.

Arınç yaptığı paylaşımda 14 Mayıs 2000 tarihinde yapılan Fazilet Partisi Kongresi'ndeki tartışmaları da hatırlatarak, "70'likler kulübüne hoş geldiniz diyorum. Kalan ömrünüzün geçen ömrünüzden daha hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

2000 YILINDAKİ KONGREYİ HATIRLATTI

Paylaşımına, Erdoğan ile birlikte çekilen fotoğraflarını da ekleyen Arınç, "Bugün 71 yaşına basan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi Kongresi'nde adayımız Abdullah Gül konuşmasını yaparken bütün kalabalığa hitaben '21 yaşında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetih ettiğini örnek veriyorsunuz ve onun başarılarıyla övünüyorsunuz ama Millî Görüş çizgisinde genel başkan olmak için 70 yaşını aşmak mı gerekiyor?' demişti. Bunun üzerine salonda muazzam bir kargaşa çıkmış ve ben de bunu tavzih etmek üzere söz almış ve bilenlerin hatırlayacağı o konuşmayı yapmıştım. Konuşma kongrede büyük bir etki yaratmıştı" ifadelerini kullandı.

"ADALETLE HÜKMETTİĞİNİZ HAYIRLI YILLAR TEMENNİ EDİYORUM"

Arınç paylaşımının devamında ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın da takip ettiği bu kongreden ilhamla şunu söylüyorum. Allah size genç yaşınızdan itibaren bu yolda hizmet etmeyi nasip etti. 11 yıla yakın başbakanlık, 11 yıldan fazladır da Cumhurbaşkanlığı görevindesiniz. Bunun için de sizi tebrik ediyorum. 70'likler kulübüne hoş geldiniz diyorum. Kalan ömrünüzün geçen ömrünüzden daha hayırlı olmasını diliyorum. Huzur içerisinde adaletle hükmettiğiniz hayırlı yıllarınız olmasını temenni ediyorum" diye yazdı.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş gününü kutladı! Hatırlattığı tarih dikkat çekti
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yaş gününü kutladı! Hatırlattığı tarih dikkat çekti

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş gününü kutladı! Hatırlattığı tarih dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İskender Sakallı:
    100 yıl daha yaşa Cumhurbaşkanım ..? 3 2 Yanıtla
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