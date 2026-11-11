Bundeswehr, Çin yapımı İHA ve Çin üretimi personel otomobillerini kışlalara sokmuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bundeswehr, Çin yapımı İHA ve Çin üretimi personel otomobillerini kışlalara sokmuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bundeswehr, Çin yapımı İHA ve Çin üretimi personel otomobillerini kışlalara sokmuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Alman medyasına göre Bundeswehr, casusluk ve güvenlik riskleri nedeniyle Çin yapımı küçük İHA'ların kışla ve eğitim alanlarında kullanımını yasakladı. Talimatta İHA'ların envanterden çıkarılması istenirken personelin Çin üretimi otomobillerinin askeri tesislere girişi yasaklandı.

Almanya Silahlı Kuvvetleri, casusluk ve güvenlik riskleri nedeniyle bugüne kadar eğitim amaçlı olarak kullanılan Çin yapımı insansız hava araçları ile personelin Çin üretimi özel otomobillerinin askeri kışlalara girişini yasakladı.

Almanya'da artan casusluk faaliyetleri ve güvenlik endişeleri, Alman Silahlı Kuvvetlerini (Bundeswehr) yeni önlemler almaya yöneltti. Alman medyasında yer alan haberlere göre Bundeswehr, güvenlik riskleri nedeniyle Çin yapımı tüm küçük insansız hava araçlarının (İHA) kışlalarda ve eğitim alanlarında kullanılmasını yasakladı. Daha çok eğitim amacıyla kullanılan, küçük boyutlu ve daha önce Çinli üreticilerden temin edilen İHA'ların artık kullanılmaması yönündeki talimat, Bundeswehr birliklerine gönderildi. Talimatta ayrıca Çin üretimi İHA'ların envanterden çıkarılması istendi.

Kışlalara gönderilen talimatta ayrıca askeri personelin şahsi kullanımında olan Çin üretimi otomobillerin de askeri tesislere girişinin yasaklandığı bildirildi.

Haberlere göre Bundeswehr komuta kademesi, küçük insansız hava araçlarının, tatbikatlara ilişkin hassas verileri, kışla ve eğitim alanlarının görüntülerini ya da Alman silah sistemleri hakkındaki bilgileri Çin istihbarat servislerine aktarabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle söz konusu yasağın hayata geçirildiği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA
Çin Halk CumhuriyetiTeknolojiPolitikaGüvenlikSavunmaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
Babasının kullandığı kamyonda can verdi Henüz 20 yaşındaydı Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:37:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Bundeswehr, Çin yapımı İHA ve Çin üretimi personel otomobillerini kışlalara sokmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android