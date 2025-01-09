Bünyan Belediye Başkanı Metin: 'Tek amacım insanların duasını almak' - Son Dakika
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Politika

Bünyan Belediye Başkanı Metin: 'Tek amacım insanların duasını almak'

Bünyan Belediye Başkanı Metin: \'Tek amacım insanların duasını almak\'

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, göreve geldiği günden bu yana tek gayesinin insanların duasını almak olduğunu belirterek, şerefli bir isim bırakmak için çalışacağını ifade etti. Siyasi ayrım gözetmeden herkesle uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.

09.01.2025 12:58  Güncelleme: 13:00
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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, tek gayesinin insanların duasını almak olduğunu söyleyerek, "Şerefli bir isim bırakmak için çalışacağım" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede bulunan Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Metin burada yaptığı konuşmada, tek temennisinin insanların duasını almak olduğunu söyleyerek; "Bünyan Belediyesi olarak çalışmaya biraz hızlı başladık. Bünyan'ın da buna ihtiyacı vardı. Göreve başladığım ilk günden beri heyecanımı hiç kaybetmedim. Seçim döneminde "Bünyan 50 yıl beni konuşacak" dedim. Benim tek temennim bu, başka bir hedefim yok. İnsanların duasını almak. Kesinlikle insanları ayrıştırmıyoruz. Göreve başladıktan sonra arkadaşlarıma "vatandaşla benim arama kimse girmesin. Ben Bünyan'a birleştirmeye geldim, ayrıştırmaya değil" dedim. Biz Bünyan'daki bütün aldığımız kararları belediye meclisinde 16-0 alıyoruz. Çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Siyaset yapmıyoruz" dedi.

"Şerefli bir isim bırakmak için çalışacağım

Metin, şerefli bir isim bırakmak için çalışacağını söyleyerek, "Ben idealist bir dava adamıyım. Bir gün kızım bana "Babacığım gel aday ol" dedi. "Ben yapamam, niye yapayım" dedim. Bana "şerefli bir isim bırakman için aday ol istiyorum" dedi. Adaylık işlemlerinin bitmesine 9 gün vardı ve müracaat ettim. Allah bu şerefli görevi bize nasip etti. 10. ayımıza girdik ve herkes beni denetleyebilir. 1 gün bile 1 kuruşluk şahsi harcamam yok. Tek gayem var, insanların duasını almak. CHP'lisi, AK Partili'si, İYİ Partilisi, MHP'lisi hepsi dua ediyor. Siyaset yapmıyoruz, herkesi kucaklıyoruz. Seçimlerde hep "Bünyan beni 50 yıl konuşacak. İnsanlar dua edecek" dedim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bünyan Belediye Başkanı Metin: 'Tek amacım insanların duasını almak' - Son Dakika

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