Burak Pehlivan, Efeler Belediye Başkan Adayı olarak sosyal medyada soruları yanıtlıyor - Son Dakika
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Politika

Burak Pehlivan, Efeler Belediye Başkan Adayı olarak sosyal medyada soruları yanıtlıyor

Burak Pehlivan, Efeler Belediye Başkan Adayı olarak sosyal medyada soruları yanıtlıyor

Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyada vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Pehlivan, halka yakınlığı ve samimiyetiyle tanınıyor.

21.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:25
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Seçim çalışmalarına başladıktan sonra yaptığı programlarda samimiyeti ve halka yakınlığı ile kendisini tanıyanların 'Bizim Burak' sıfatını taktığı Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, yüz yüze seçim çalışmalarının yanında sosyal medya platformunda da vatandaşla görüşüp soruları cevaplamaya başladı. Teknolojiye de ayak uyduran Pehlivan'ın dijital mecradaki çalışmaları da yoğun ilgi görürken, dijital soruların en çok Efeler Belediyesi çalışanlarından geldiği belirtildi.

Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan'ın, sosyal medya hesabından başlattığı 'Burak Pehlivan sorularınızı yanıtlıyor' kampanyası büyük ilgi gördü. Akıllarına takılan soruları tek tek soran vatandaşlar, tüm açıklığıyla cevaplandırdığını belirten Pehlivan, oldukça yoğun şekilde gelen sorular üzerine yaptığı açıklamada "Tek bir hedefimiz var, Efeler'e daha iyi hizmet. Kimsenin işiyle aşıyla işimiz olmayacak" dedi.

"Biz bu şehri emekçi kardeşlerimizle yöneteceğiz"

Sosyal medyadan gelen soruları ilgili kişilere yanıtladığını ve kamuoyu önünde de cevabını deklare etmek için açıklama yaptığını belirten Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, "Yüzyüze seçim çalışmalarımız devam ederken gerek işi gerekse çeşitli nedenlerle bizimle irtibat kuramayanlar için dijital mecrada da halkın sorularını yanıtlamaya başladık. En çok aldığımız soru 'Burak bey ben bir belediye çalışanıyım. Seçildiğiniz takdirde işten çıkartmalarla ilgili söylentiler var. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız' şeklinde sorular oldu. Bu konu bize sıkça yöneltilen bir soruydu. Biz bunu kamuoyuna duyurduk. Kimsenin işiyle, aşıyla oynamayacağımızı belirttik. Memleketimize, belediyemize, Efeler ilçemize hizmet eden emekçi kardeşlerimizin, emekçi arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynamayacağımızı, bu şehri birlikte yöneteceğimizi ayırmadan, ayrışmadan birlikte yöneteceğimizi, birlikte çalışıp Efeler ilçemize güzel hizmetlerde bulunacağımızı hiçbir kardeşimizin de işiyle ve aşıyla oynamayacağımızı buradan tekrar ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Burak Pehlivan, Efeler Belediye Başkan Adayı olarak sosyal medyada soruları yanıtlıyor - Son Dakika

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