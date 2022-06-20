Burhaniye'de yılın ilk 6 ayında 15 milyon lira sosyal yardım yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'de yılın ilk 6 ayında 15 milyon lira sosyal yardım yapıldı

20.06.2022 13:27
Burhaniye'de yılın ilk 6 ayında 15 milyon lira sosyal yardım yapıldı

Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığı'nca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılının ilk 6 ayın da Burhaniye'de yaşayan ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara 15 milyon 494 bin lira yardım yapıldığı açıklandı.

Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığı'nca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılının ilk 6 ayın da Burhaniye'de yaşayan ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara 15 milyon 494 bin lira yardım yapıldığı açıklandı. AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, her zaman kimsesiz ve yoksul vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Burhaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılının ilk 6 ayında 15 milyon 494 bin lira sosyal yardım yapıldığı açıklandı. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını anlatan AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilerek, Burhaniye'de yaşayan ihtiyaç sahibi 10 bin 204 vatandaşımıza ayda 2 milyon 582 bin lira olmak üzere altı ayda 15 milyon 494 bin lira yardım yapıldı. AK Parti her zaman ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yoksul vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de, her daim vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
AK Parti İzmir'de 'Gönül Seferberliği Modeli'nin 3. etabı başlatıldı AK Parti İzmir'de 'Gönül Seferberliği Modeli'nin 3. etabı başlatıldı Burhaniye'de üreticilere 110 milyon lira destek sağlandı Burhaniye'de üreticilere 110 milyon lira destek sağlandı
Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Burhaniye, Hisarcık, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Burhaniye'de yılın ilk 6 ayında 15 milyon lira sosyal yardım yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:17:17. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de yılın ilk 6 ayında 15 milyon lira sosyal yardım yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement