Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Emet'e 7 kamyon ve 1 tır dolusu malzeme - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Emet'e 7 kamyon ve 1 tır dolusu malzeme

06.08.2022 12:46
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Emet'e 7 kamyon ve 1 tır dolusu malzeme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeş Emet Belediyesi'ne 7 kamyon ve 1 tır dolusu çeşitli malzeme gönderdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeş Emet Belediyesi'ne 7 kamyon ve 1 tır dolusu çeşitli malzeme gönderdi.

Bursa Büyük Şehir Belediyesinden gönderilen 7 kamyon ve 1 tır malzeme içerisinde montaj malzemeleri, basketbol potası, bin 600 metre damlama sulama borusu, döküm çeşme, sulama kontrol panelleri, bin 200 adet boz beton, 150 metrekare granit seramik kaydırmaz malzemeleri fayans grupları yanı sıra, peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere 10 adet flamingo, 10 adet karaağaç, 20 adet çınar,10 adet ıhlamur,10 adet atkestanesi, 20 adet lavanta, 50 adet fıstık çamı, 50 adet sarı berberis, 20 adet top porsuk ve 12 adet elvvodii çamı gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi daha öncede Emet Belediyesi'ne hibe kamyon, çeşitli oturma grupları ve çok sayıda ağaç ile fidan gönderilmişti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kardeş belediye olduktan sonra her konuda Emet belediyesine destek verdiğini, malzeme desteklerinin devam ettiğini ve bundan sonrada devam edeceğini söyledi.

Doğan," Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar her zaman ilçemiz halkına hizmet adına ilettiğimiz taleplerimize destek veriyorlar" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Emet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Emet'e 7 kamyon ve 1 tır dolusu malzeme - Son Dakika

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