Başkan Şadi Özdemir\'e Kızılcıklı\'da çocuklardan kaykay park talebi geldi

Bursa'da "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" programı kapsamında Kızılcıklı Mahallesi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Çocukların kaykay park isteği, Nilüfer Spor Manifestosu'nun gündelik hareket ve aktif yaşam yaklaşımıyla birlikte değerlendirildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlattığı "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" buluşmalarını Kızılcıklı Mahallesi ile sürdürdü. Yoğun ilgi gören programda Başkan Şadi Özdemir'e başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar eşlik etti.

Vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Şadi Özdemir, onların talep ve önerilerini yerinde dinledi. Her yaştan vatandaşla bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, onların oyun parkı, yürüyüş yollarının uzatılması, Nilbel Kafe açılması, otobüs duraklarına engelli rampası kurulması gibi çeşitli alanlardaki isteklerini not aldı. İlgili başkan yardımcısı ve müdürlerin de hazır bulunduğu programda Başkan Şadi Özdemir, yapılabilecekler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. Mahalleye yapılması planlanan projeleri de aktaran Başkan Şadi Özdemir, "Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, Nilüfer'in daha yaşanabilir olması ve halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Çocuklardan kaykay park talebi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in park ve kamusal alanlara verdiği önemi bilen çocuklar, Kızılcıklı Mahallesi'ndeki buluşmaya arkadaşlarıyla birlikte katılarak skate park (kaykay parkı) taleplerini dile getirdi. Birlikte hareket ederek ekip halinde gelen çocuklar, yaşadıkları mahallede açık havada ve özgürce vakit geçirebilecekleri bir alan istediklerini ifade etti.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Spor Manifestosu'nun temel yaklaşımı doğrultusunda; gündelik hareketi ve aktif yaşamı destekleyen bu tür alanların çocuklar ve gençler için ekranlardan uzaklaşıp sokakta, açık havada ve arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirebilecekleri önemli sosyal ve sportif mekanlar olduğunu vurguladı. Özdemir, bu alanların hareket özgürlüğünü ve sosyalleşmeyi güçlendirdiğine dikkat çekti.

Uygun alanların değerlendirilerek çocukların talebine karşılık vermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, çocukların kente dair söz söylemesini ve taleplerini doğrudan dile getirmesini çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

Başkan Özdemir genç sporcuları tebrik etti

Program kapsamında SMA hastası Yağız Efe ve ailesi ile de görüşen Başkan Şadi Özdemir, ailenin ihtiyaçları ve destek süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanan Nilüfer Kızılcıklı Spor Kulübü U-16 futbol takımı oyuncularıyla da bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, genç sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi. - BURSA