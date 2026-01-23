Başkan Şadi Özdemir'e Kızılcıklı'da çocuklardan kaykay park talebi geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Şadi Özdemir'e Kızılcıklı'da çocuklardan kaykay park talebi geldi

Başkan Şadi Özdemir\'e Kızılcıklı\'da çocuklardan kaykay park talebi geldi
23.01.2026 14:38  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende' programı çerçevesinde Kızılcıklı Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Çocukların kaykay parkı isteği ve mahalledeki diğer ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Bursa'da "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" programı kapsamında Kızılcıklı Mahallesi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Çocukların kaykay park isteği, Nilüfer Spor Manifestosu'nun gündelik hareket ve aktif yaşam yaklaşımıyla birlikte değerlendirildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlattığı "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" buluşmalarını Kızılcıklı Mahallesi ile sürdürdü. Yoğun ilgi gören programda Başkan Şadi Özdemir'e başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar eşlik etti.

Vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Şadi Özdemir, onların talep ve önerilerini yerinde dinledi. Her yaştan vatandaşla bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, onların oyun parkı, yürüyüş yollarının uzatılması, Nilbel Kafe açılması, otobüs duraklarına engelli rampası kurulması gibi çeşitli alanlardaki isteklerini not aldı. İlgili başkan yardımcısı ve müdürlerin de hazır bulunduğu programda Başkan Şadi Özdemir, yapılabilecekler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. Mahalleye yapılması planlanan projeleri de aktaran Başkan Şadi Özdemir, "Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, Nilüfer'in daha yaşanabilir olması ve halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Çocuklardan kaykay park talebi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in park ve kamusal alanlara verdiği önemi bilen çocuklar, Kızılcıklı Mahallesi'ndeki buluşmaya arkadaşlarıyla birlikte katılarak skate park (kaykay parkı) taleplerini dile getirdi. Birlikte hareket ederek ekip halinde gelen çocuklar, yaşadıkları mahallede açık havada ve özgürce vakit geçirebilecekleri bir alan istediklerini ifade etti.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Spor Manifestosu'nun temel yaklaşımı doğrultusunda; gündelik hareketi ve aktif yaşamı destekleyen bu tür alanların çocuklar ve gençler için ekranlardan uzaklaşıp sokakta, açık havada ve arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirebilecekleri önemli sosyal ve sportif mekanlar olduğunu vurguladı. Özdemir, bu alanların hareket özgürlüğünü ve sosyalleşmeyi güçlendirdiğine dikkat çekti.

Uygun alanların değerlendirilerek çocukların talebine karşılık vermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, çocukların kente dair söz söylemesini ve taleplerini doğrudan dile getirmesini çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

Başkan Özdemir genç sporcuları tebrik etti

Program kapsamında SMA hastası Yağız Efe ve ailesi ile de görüşen Başkan Şadi Özdemir, ailenin ihtiyaçları ve destek süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanan Nilüfer Kızılcıklı Spor Kulübü U-16 futbol takımı oyuncularıyla da bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, genç sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Şadi Özdemir'e Kızılcıklı'da çocuklardan kaykay park talebi geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:31:14. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Şadi Özdemir'e Kızılcıklı'da çocuklardan kaykay park talebi geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.