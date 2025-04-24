Bursa\'da Muhtarlarla Afet Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, afet öncesi alınabilecek önlemler, mahalle afet konteynerlerinin kullanımı ve mahalle afet gönüllülüğü gibi konuları görüşmek amacıyla muhtarlarla 'Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı' düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Osmangazi ilçesinde bulunan muhtarların katılımı ile gerçekleşen toplantıda mahalle afet konteynerlerinin kullanımı ve mahalle afet gönüllülüğü gibi konular ele alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in katılımcılık ve işbirliklerine büyük önem verdiğini söyleyen Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık, mahallelerdeki afet ve diğer acil durumlarla ilgili ihtiyaçları doğrudan muhtarlarla görüşerek tespit ettiklerini hatırlatarak afet öncesi çalışmaları muhtarlarla koordineli bir şekilde yürüteceklerini belirtti. - BURSA