Çınarcık'ın suyu sisteme entegre ediliyor - Son Dakika
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Çınarcık'ın suyu sisteme entegre ediliyor

Çınarcık\'ın suyu sisteme entegre ediliyor
08.07.2026 15:30  Güncelleme: 15:32
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni tamamlayarak mayıs sonu itibarıyla su arıtımına başladı. Tesis, günlük 120 bin metreküp ilave içme suyu sağlayacak ve Nilüfer, Mudanya, Karacabey'deki basınç ve su temini sorunlarını çözecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca güvence altına alacak olan Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni tamamladı.

Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi, mayıs sonu itibarıyla su arıtımına başladı. Tesise ham su alınarak tüm arıtma ünitelerinde biyolojik, kimyasal ve proses performans testleri gerçekleştirildi ve çıkış suyu kalitesinin ilgili standartlara uygunluğu doğrulandı. Böylece tesis, Bursa'ya sağlıklı ve güvenli içme suyu vermeye hazır hale getirildi.

BUSKİ'den 2 noktada hummalı çalışma

BUSKİ Ekipleri, tesisin kullanıma hazır hale getirdiği suyun sisteme entegre edilmesi için mevcut içme suyu hatlarında bağlantı imalatına başladı. Ana İsale Hattı Bağlantısı ile tesis çıkışındaki isale hattı, Nilüfer Kurtuluş Mahallesi güzergahındaki çelik ana isale hattına bağlanacak. Bu bağlantı ile şehrin doğusundan batısına kadar uzanan ve 125 metre kotu ve altındaki yerleşim alanlarını besleyen ana isale hattına günlük yaklaşık 120.000 m ilave içme suyu sağlanacak.

Basınç ve su temini sorunları sona eriyor

Ekiplerin çalıştığı bir diğer noktada ise Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışındaki temiz su iletim hattından, Kayapa 30 Ağustos Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı güzergahında branşman bağlantısı alınarak mevcut içme suyu şebekesine entegrasyon sağlanacak. Bu çalışma ile Kayapa 30 Ağustos Mahallesi ve Çamlık Bulvarı çevresinde uzun süredir yaşanan basınç yetersizliği ve içme suyu temin sorunları çözüme kavuşacak.

Vatandaşların dikkatine

Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan temiz içme suyunun sisteme entegrasyonu kapsamında 8 Temmuz Çarşamba günü 00.10-23.50 saatleri arasında Nilüfer, Mudanya ve Karacabey'de su kesintisine gidildiğini hatırlatan BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara yeniden su verilmesiyle birlikte, bağlantı imalatlarından kaynaklanabilecek kum ve benzeri ince malzemelerin hatlara karışmış olma ihtimaline karşı, ilk saatlerde suyun kontrollü kullanılması tavsiye edildi. Ayrıca özellikle Kayapa 30 Ağustos Mahallesi ve Atlıçayır Bulvarı çevresinde yeni basınç rejimi devreye alınacağından, olabilecek yüksek basınçtan bina bağlantıları ve bina içi tesisatların etkilenmemesi için vatandaşların tesisatlarını kontrol ettirmeleri gerektiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çınarcık'ın suyu sisteme entegre ediliyor - Son Dakika

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