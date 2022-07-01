Bursa'ya yatırım yağmuru - Son Dakika
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Bursa'ya yatırım yağmuru

01.07.2022 15:02
Bursa'ya yatırım yağmuru

Tarihi buluşmalardan birine hazırlanan Bursa, 2 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak.

Tarihi buluşmalardan birine hazırlanan Bursa, 2 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. Bursa programı çerçevesinde ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde kente kazandırılan Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi'ne gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada BTSO'nun Ekonomiye Değer Katanlar programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada son iki yılda pandemiye rağmen farklı sektörlerde 45 firma tarafından yapılan 13 milyar liralık yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek.

Tramvayla yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip Kent Meydanı - Terminal Tramvay hattının ilk yolcu su da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. GUHEM'e en yakın istasyondan tramvaya binecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kent Meydanı'na kadar tramvayla yolculuk edecek. Gökdere Meydanı'ndaki mitingde Bursalılarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da 3 milyar 490 milyon TL'si Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan toplam 5 milyar liralık kamu yatırımını hizmete açacak.

Büyükşehir yatırımları

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan pek çok yatırımın resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Bursa'nın 17 ilçesini kapsayan ve içme suyu arıtma tesisleri, su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, atık su arıtma tesisleri, sulama göletleri, su depoları ve su sondajlarını kapsayan 1 milyar 490 milyon liralık yatırımın resmi açılışı gerçekleştirilmiş olacak.

Bu dönem kente kazandırılan Türkiye'ye örnek çevre yatırımlarından biri olan ve atıklardan 75 bin konutun tüketimine eşdeğer elektrik enerjisinin üretileceği Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, Vakıf Bera Spor Tesisleri, Kocayayla Kamp ve yaşam alanı, Keles Katı Atık Aktarma İstasyonu, Büyükşehir Ek Hizmet Binası, Çocuk Trafik Eğitim Parkı gibi pek çok projenin resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden yapılmış olacak.

Bursa için canla başla

Bursa'yı daha sağlıklı bir şekilde geleceğe taşımak için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara daha konforlu bir yaşam sunmak amacıyla yaptıkları projelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak olmanın ayrıca mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yapımını tamamladıkları pek çok tesisi, zaman kaybetmemek için tören bile yapmadan halkın hizmetine sunduklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Bursa'mız yine tarihi günlerinden biri yaşayacak. Hem gerek kamu gerekse özel sektör tarafından yapılan yatırımlar hizmete açılacak hem de halkımız Cumhurbaşkanımızla buluşacak. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Açılışı yapılan tüm yatırımların kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

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BTSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor BTSO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa'ya yatırım yağmuru - Son Dakika

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