Başkan Vekili Özdemir, Özgür Özel\'i geçmişe götürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı hizmetler ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Muhittin Böcek'in emeği ve mücadelesine vurgu yapan Başkan Vekili Büşra Özdemir, ziyaret anısına Özgür Özel'e bir tablo hediye etti. Başkan Vekili Özdemir, CHP lideri Özgür Özel'in siyasi kariyerinin başlangıcı ve eczacılık günlerini temsil eden bir fotoğraf görselinin güncel halini ifade eden tablo ile ilgili şu mesajı paylaştı: "Çünkü; o gün yarım kalan maç ile başlayan hikaye, bugün milletin iradesiyle tamamlanmaya devam ediyor." - ANTALYA