Bütçe görüşmelerinde tansiyon düşmüyor! Bakan Yerlikaya parmak salladı, salon bir anda karıştı

Politika

Galatasaray\'ın teklifini bir saniye bile düşünmeden reddettiler

TBMM'de bütçe maratonu başladı. Genel Kurul'a gelmeden önce bakanlık bütçeleri, ilgili bakanların sunumuyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Bu kapsamda sıra İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşülmesine geldi. Sabah saatlerinde görüşme arbede ile başladı.

KAPIYA BARİKAT KURDULAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişine, CHP'li milletvekilleri engel oldu. CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'liler, 'Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız' diyerek salon kapısına adeta barikat kurdu.

GERGİNLİK SALONDA DA DEVAM ETTİ

Korumalarla CHP engelini yarıp geçen Yerlikaya ve beraberindekiler salona girdi. Ancak tansiyon bir türlü düşmesi ve girişte başlayan gerginlik salonda da devam etti. Gerginlik esnasında Bakan Yerlikaya'nın parmak sallayarak konuşması CHP sıralarının büyük tepkisini çekti. Görüşme bu gergin atmosfer altında devam ediyor.