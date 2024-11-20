Bütçe görüşmelerinde tansiyon düşmüyor! Bakan Yerlikaya parmak salladı, salon bir anda karıştı - Son Dakika
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Politika

Bütçe görüşmelerinde tansiyon düşmüyor! Bakan Yerlikaya parmak salladı, salon bir anda karıştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindekilerin CHP'li vekiller tarafından salona girişinin engellenmesi ile başlayan bütçesi görüşmeleri, salonda da gergin bir atmosfer altında devam ediyor. Görüşme esnasında Bakan Yerlikaya'nın CHP sıralarına parmak sallayarak konuşması tansiyonun yükseldiği anlardan biriydi.

20.11.2024 12:52
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TBMM'de bütçe maratonu başladı. Genel Kurul'a gelmeden önce bakanlık bütçeleri, ilgili bakanların sunumuyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Bu kapsamda sıra İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşülmesine geldi. Sabah saatlerinde görüşme arbede ile başladı.

KAPIYA BARİKAT KURDULAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişine, CHP'li milletvekilleri engel oldu. CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'liler, 'Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız' diyerek salon kapısına adeta barikat kurdu.

GERGİNLİK SALONDA DA DEVAM ETTİ

Korumalarla CHP engelini yarıp geçen Yerlikaya ve beraberindekiler salona girdi. Ancak tansiyon bir türlü düşmesi ve girişte başlayan gerginlik salonda da devam etti. Gerginlik esnasında Bakan Yerlikaya'nın parmak sallayarak konuşması CHP sıralarının büyük tepkisini çekti. Görüşme bu gergin atmosfer altında devam ediyor.

Bütçe görüşmelerinde tansiyon düşmüyor! Bakan Yerlikaya parmak salladı, salon bir anda karıştı

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Son Dakika Politika Bütçe görüşmelerinde tansiyon düşmüyor! Bakan Yerlikaya parmak salladı, salon bir anda karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Bayram Sahinoglu:
    CHP Türkiye'nin güvenlik sorunu dur 88 56 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akp oy icin herseyi yapar. ulke icin buyuk kaos buyuk problemler. ama gun gectikce bitiyorlar. makarna tayfasi bile artik oy vermiyor 51 55 Yanıtla
  • Çelikk:
    İç işleri bakanım Haklıdır. Saygısızlık Yapmayın Yaşasın AKP hükümeti 42 56 Yanıtla
  • Murat:
    PKK'lı DEM'lilerin destekçisi CHP'nin hakkından Alpay iyi geliyor. keşke bu komisyonda olsada şunların hakkından gelse 45 37 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Cehape işiniz gücünüz kaos kavga allah belanızı versin 35 24 Yanıtla
  • Bu Kim:
    mustafa sagdick demle işler nasil iyimi 19 11 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    doğru bir tanedir kimin soylediginin bir önemi yok 14 1 Yanıtla
  • Yunus İlhanlı:
    Artık hepiniz bir gidin görev süresi dolan kim ne varsa görevini yaptıysa. Bıraksın artık. Yeni gençler gelsin ülkeyi yöneltsin siyasi kavgalarınızı edip ama ezilen halkınızı düşünmeyin sadece tüm siyasetçileri bir kaç kişiyi ayırıyorum hepsi kendi menfaatleri için çalışıyor. Ve halkı düşünen yok!! Sadece şöhret makam lüks hayat peşindesiniz. 13 1 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Dabrukator bayram az ötede havla 9 4 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    tabi engellerler dostlarına oparasyon yapıyor zorlarına gidiyor 5 3 Yanıtla
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