Destici'den 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü ve Haftası mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hacı Bektaş Veli'yi, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının en önemli motiflerinden biri olarak gördüklerini ifade etti.

Destici, 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinin, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeleri olduğunu belirtti.

Kuraklık ve güvenlik başta olmak üzere çok sayıda etkenle, yine çok ağır şartlar altında süren göçlerin, Türk milletinin yanı sıra insanlık tarihinde de köklü değişiklikler ve izler bırakan gelişmelerin yolunu açtığına işaret eden Destici, "Hacı Bektaş Veli'yi, mazisi insanlığın tarihiyle eş değer olan Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının en önemli motiflerinden biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Hoca Ahmed Yesevi Dergahı'nın takipçisi ve devamı olan Hacı Bektaş Veli'nin manevi katkılarıyla dergahların, Türklerin bir inanç ve değerler bütünlüğünün şemsiyesi altında birlikteliklerinin sağlanmasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin doyurulduğu, giydirildiği, korunduğu, birlikte var olma mücadelesinin bir karakter haline geldiği merkezler olduğunu hatırlattı.

Hacı Bektaş Veli'nin de bağlı olduğu Ahiliğin, kurulan ve sonrasında yüzyıllarca devam edecek yeni hayat düzenine, meslek edindirme, meslekleri geliştirme, meslek ahlakını müesseseleştirme, birlikte yaşamanın kurallarını ve ahlakını oluşturma gibi katkılar sağladığına dikkati çeken Destici şöyle devam etti:

"Osmanlı, Ahilik gibi Bektaşiliğe de büyük önem ve değer verdi. Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını oluşturan Yeniçeri ocağında askerler yüzyıllarca, Bektaşilik geleneklerine göre yetiştirildi. Balkanlara İslam bir kısmı aynı zamanda Bektaşi dervişleri olan Osmanlı akıncılarıyla taşındı. Bugün de Bektaşilik, Anadolu'nun vatan olmasına, Türk kimliğinin korunmasına ve vatan savunmasına büyük katkılarıyla, Türk milletinin ve Cumhuriyetimizin en önemli değerlerinden biri olarak varlığını devam ettiriyor."

Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik üzerinde daha fazla ve daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu belirten BBP Genel Başkanı Destici, "16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü ve Haftası'nı, bu çalışmalara katkı yapacağına, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendireceğine olan inancımla kutluyor, Hacı Bektaş Veli ve Hoca Ahmet Yesevi'den bugüne, milletimizin varlığının teminatı olmuş tüm manevi önderleri ve Gazi Alperenleri saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.