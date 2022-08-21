BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Erzurum'da partisinin İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Erzurum'da partisinin İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

21.08.2022 17:06
BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Erzurum'da partisinin İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, partilerinin son bir yılda üye sayısını yüzde 400'ün üzerinde artırarak 2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, partilerinin son bir yılda üye sayısını yüzde 400'ün üzerinde artırarak 2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Bulut, Erzurum'da partisinin "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"nda, yaptığı konuşmada, BBP'nin son bir yıldaki üye sayısının önemli ölçüde arttığını söyledi.

TBMM'ye girmek istediklerini belirten Bulut, "Partimiz, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı ve amblemiyle girecek. Partimizi yeni seçim kanunu ve siyasi partiler kanununun getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanarak TBMM'de göreceksiniz ve en iyi şekilde temsil edilecektir." dedi.

Bulut, seçime en iyi şekilde hazırlanan partilerden biri olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Son bir yılda üye sayısını yüzde 400'ün üzerinde, teşkilatlarını da yüzde 60'ın üzerinde artırarak seçime en iyi şekilde hazırlanan siyasi partilerden biriyiz. Bu açıdan Anadolu insanımızın gösterdiği ilgi ve alakaya müteşekkiriz. Ülkemizde ciddi manada ekonomik sıkıntı var. Bu sıkıntıları Aşkale ilçemizi ziyaret ettiğimizde dile getirdik. Bu konuda ciddi anlamda hayvancılık ve tarımla uğraşanlarla konuştuğumuzda devletimizin üzerine düşeni yaptığı halde desteğini artırması gerekiyor. Hükümetimizden, özellikle çiftçilerimizden mazot ve gübreden ÖTV indirimi yapmasını talep ediyoruz. Biz doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız."

Bulut, asgari ücretin yeniden hesaplanması gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizde 12 milyonu aşan asgari ücretlimizin hakikaten ücretlerinin son hayat pahalılığına göre hesaplanarak verilmesi, ücretin artırıldığı zamanda işverenin prim ve diğer teşviklerle desteklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Emeklimizin de aynı şekilde. Devletimizin ücretler noktasında bir kamu reformu yapması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Erzurum'da partisinin İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Erzurum'da partisinin İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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