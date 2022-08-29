Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak

29.08.2022 19:35

Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları sebebiyle Afyonkarahisar'da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklandıktan sonra ev hapsi cezasıyla tahliye edilen Gülşen'e yüklendi. Erdoğan, "Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerine ilişkin iddialı söylemlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan, isim vermeden imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklandıktan sonra ev hapsi cezasıyla bugün tahliye olan Gülşen hakkında da yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan niyaz ediyorum. Bu özel günde, Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Mustafa Kemal'i, şehitleri, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri burada tazim ediyorum.

"2023'ÜN ZAFER YILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı olacağına yeniden inanıyorum. Bize yıllarca unutturulmaya çalışan, ihmal edilen, tarihleri kendilerince yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimize sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizi şükranla anarken aynı zamanda canları pahasına bizlere bıraktıkları emanetlere karşı mesuliyetleri hatırlıyoruz. Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin daha büyük katılımlarla yad edeceğiz.

"KUTSALLARIMIZA HAKARET EDENLER HESAP VERECEK"

Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine gönderme çabaları, ne milli iradenin egemenliğini kabul edemeyen vesayetçilerin oyunlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırıları hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak. Burada tek millet diyor muyuz? Biz yola AK Parti olarak buradan yola çıktık.

"TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Tek parti faşizmiyle yanıp tutuşanlar gelecekte de hedeflerine ulaşamayacaklar. Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek Türkiye'yi adaletle, erdemle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Sevgili gençler, lütfen şehitliklere gidin, bu milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını öğrenin. Buraların bir an önce alınması ve düşmanın yok edilmesi henüz 24 yaşındaki Yüzbaşı Agah'a verilir. 26. Ağustos öğlenden sonra bütün çarpışmalar 27 Ağustos öğlen vaktine kadar sürer. Yüzbaşı Agah onlara ağır kayıplar verdirerek, onları batı istikametine kaçmalarını sağlar. 50 Mehmetçik ve takviye kuvvetle düşman bu vadi içinde tamamen yok edilir. Kütahya'dan Çanakkale'ye kadar şehitliklerimizde buna benzer yiğitlik destanlarıyla doludur. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Bu topraklar onun için şüheda yurdudur diyoruz. Biz de şehitlerimizden aldığımız ilhamla, kutlu yürüyüşümüzü Afyon'dan başlattık. Partimizin temellerini buradan attık ve yolumuzu çizdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek, güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz.

"BU OYUNLARI BOŞA ÇIKARMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Sizlerden 2023'e giden kritik süreçte birliğimize, kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmanızı bekliyorum. Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan, kardeşliğine yönelik provokasyonların çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça, sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız. Muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur."

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Son Dakika Politika Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak - Son Dakika
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