Büyükakın\'dan İzmir\'e: "Sabır diliyorum"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesine yönelik eleştirilere, İzmir Körfezi'ndeki çevre sorunlarını örnek göstererek yanıt verdi. Büyükakın, "Buradan İzmir'e de sabır diliyorum. İnşallah orası da yakın zamanda AK Parti belediyeciliğiyle tanışır" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda CHP grubunun dünyanın en büyük çevre temizlik projelerinden olan "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği" hakkındaki eleştirilerini yanıtlayan Büyükakın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının konuyla ilgili açıklamalarında ciddi bir manipülasyon olduğunu belirtti.

Büyükakın, "Bakın, İzmir'de altyapı yatırımları yapılmıyor. Yağmur suyu hatları ile kanalizasyon hatları aynı borudan akıyor. Bu durumda arıtma tesisleri çalışmaz. Yağmur yağdığı zaman sistem çöker ve yeniden çalışır hale gelmesi 20 gün ile 1 ay arasında sürer. Bu süreçte kanalizasyon doğrudan denize gider. Deniz adeta foseptik gibi kullanılmış olur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın söylediği şey çok net; 'Önce arıtma tesislerini çalıştırın, yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırın. Altyapı yatırımını yapın, sonra dip çamuru temizliği çalışmasını birlikte yapalım' Kimse 'Yapmayız' demiyor ama onlar üzerine düşeni yapmadığı için arıtma tesisleri çalışmıyor" dedi.

"Denize çamur gitmeye devam ederken dip çamurunu temizlemenin mantığı olmaz"

Kocaeli'de 23 arıtma tesisinin çalıştığına dikkati çeken Büyükakın, "Bu tesisler sayesinde yılda yaklaşık 130 bin ton çamur denize gitmiyor. Eğer biz arıtma tesislerini çalıştırmasaydık ve sonra Bakanlığa 'Gelin denizdeki çamuru temizleyelim' deseydik, bize de 'Önce arıtma tesislerini çalıştırın' derlerdi. Denize çamur gitmeye devam ederken dip çamurunu temizlemenin mantığı olmaz. Buradaki mesele budur. İzmir'de ayrıca 'Gelin siz yapın' deniliyor. Bizim yaptığımız projede bütçenin üçte birini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Yaklaşık 50 milyon dolarlık kısmı Büyükşehir'in bütçesinden çıkıyor. Yani toplamda 2.5 milyar TL'ye yakın kaynak Büyükşehir bütçesinden karşılanıyor" diye konuştu.

"İzmir'e sabır diliyorum"

Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ciddi bir sorun var. 'İzmir Körfezi bu milletin değil mi?' yaklaşımı akla ziyan bir yaklaşım. Oradaki belediye başkanının öncelikle yapması gereken şey arıtma tesislerini çalıştırmak ve yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırmaktır. Çünkü yağmur suyu ve kanalizasyon aynı hatta aktığında arıtma tesisi çöker. Böyle bir durumda denizin çamurunu temizlemenin de anlamı olmaz. Dolayısıyla burada kamuoyu çok ciddi şekilde manipüle ediliyor. Dediğim gibi slogan kısmında başarılı olabilirler ama icraat kısmı maalesef içler acısıdır. Buradan İzmir'e de sabır diliyorum. İnşallah orası da yakın zamanda AK Parti belediyeciliğiyle tanışır ve gerekli çalışmalar yapılır diyorum." - KOCAELİ