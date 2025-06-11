Büyükçekmece Belediyesi Başkanvekili seçimini CHP adayı Ahmet Şahin kazandı.
İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye başkanvekili seçimi yapıldı. Büyükçekmece meclisinde yapılan başkanvekili seçimini CHP adayı Ahmet Şahin kazandı. Şahin, 3. turda 22 oy alarak başkanvekili seçildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Büyükçekmece Başkanvekili Seçimini CHP Adayı Ahmet Şahin Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?