Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Görevden Uzaklaştırıldı

İSTANBUL İstanbul Valiliği, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Büyükçekmece Belediye Meclisi Pazartesi günü, yeni Başkan Vekili seçecek.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükçekmece ilçe Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin; İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarihli ve 2025/742 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.
Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 09.07.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.
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