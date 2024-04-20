Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 7'inci kez belediye başkanı seçilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 7'inci kez belediye başkanlığını kazanan ve mazbatasını alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, 24. Dönem İstanbul Milletvekilimi Süleyman Çelebi, ilçe teşkilatları ve meclis üyeleriyle birlikte Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti.
Akgün ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Akgün ve beraberindeki heyet mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı. Akgün deftere şunları yazdı:
"Yolundan bir an olsun ayrılmadığımız Büyük Önderimiz! Büyükçekmece halkının 1994 yerel seçimlerinden bu yana Belediye Başkanlığıyla 7. kez yine şahsımı görevlendirmelerinin onuruyla, bir kez daha ebedi istirahatgahınızda minnet ve şükranla huzurunuzdayım; değerli hatıralarınız önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Büyükçekmece halkı adına, ülkenin modernleşmesi ve çağdaşlaşması için büyük bir vizyon ve liderlikle kurduğunuz Cumhuriyet'in ışığında, eğitim ve bilim yolunda ilerlemeye devam edeceğimize olan inancımı huzurunuzda da ifade etmek istiyorum. Bugün, sizin siyasal, ekonomik, toplumsal, hukuksal, kültürel devrimleriniz ışığında; cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık ve devrimcilik ilkeleriniz doğrultusunda mirasınızı yaşatmak ve ileri taşımak bizim en kutsal görevimizdir. Sizden aldığımız ilhamla, eşitlikçi, adil, sosyal, halkın yönetime katılımının esas alındığı, söz ve karar sahibi oldukları bir belediyecilik anlayışını daha aydınlık bir geleceğe doğru taşımaya devam edeceğiz. Sizden aldığımız kudret ve cesaretle, yaktığınız aydınlanma ışığını söndürmeden taşıyacak, Cumhuriyetimizi yeni eserlerle yücelterek gelecek kuşaklara yurttaşı olmaktan onur ve gurur duyacakları bir ülke, aydınlık yarınlar bırakmak için yılmadan çalışacağımıza ant içeriz."
Akgün ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti. - ANKARA
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