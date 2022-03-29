Büyükelçi Annan'dan Vali Bilmez'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükelçi Annan'dan Vali Bilmez'e ziyaret

29.03.2022 19:38
Büyükelçi Annan'dan Vali Bilmez'e ziyaret

Danimarka Ankara Büyükelçisi Danny Annan, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Danimarka Ankara Büyükelçisi Danny Annan, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından karşılanan Büyükelçi Annan, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Büyükelçi Annan, daha sonra valilik makamında Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüştü.

Vali Bilmez, Büyükelçi Annan'a özellikle son dönemde düzensiz göçle yapılan mücadeleyi ve Türkiye- İran sınırında alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Annan, Türkiye'nin sınırda aldığı güvenlik önlemleri ve düzensiz göçle mücadelesinin etkileyici olduğunu, Danimarka'nın düzensiz göç politikası ve mücadele konusunda yapılan işbirliği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, Vali Mehmet Emin Bilmez'in Danimarka Büyükelçisi Danny Annan'a günün anısına hediye vermesiyle son buldu. - VAN

Büyükelçi Annan'dan Vali Bilmez'e ziyaret
Büyükelçi Annan'dan Vali Bilmez'e ziyaret

YORUMLAR
500
Cevad Prekazi: 'Trabzon'dan sonra en zorlandığım deplasman Ankara'ydı' Cevad Prekazi: 'Trabzon'dan sonra en zorlandığım deplasman Ankara'ydı' Dışişleri'nden, 'Türkiye- Polonya siyasi istişareleri' açıklaması Dışişleri'nden, 'Türkiye- Polonya siyasi istişareleri' açıklaması

Emin Bilmez, Büyükelçi, Danimarka, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükelçi Annan'dan Vali Bilmez'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:43:10. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükelçi Annan'dan Vali Bilmez'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement