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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - Son Dakika
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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra her bir büyükelçiyle ayrı ayrı görüştü.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a güven mektubu
23.01.2024 - 15:27,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Singapur, Tunus, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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