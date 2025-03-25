Büyükgümüş: Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olacağız - Son Dakika
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Politika

Büyükgümüş: Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, sokağı provoke edenlere karşı kararlı duracaklarını belirtti.

25.03.2025 02:16
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AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Sokağı provoke etmeye çalışanlara karşı, burada toplumumuzu germeye, birlik ve beraberliğimizi zedelemeye çalışanlara karşı biz de vakarlı duracağız, kararlı duracağız, cesur duracağız. Bunların provokasyonuna karşı asla ama asla imkan vermeyeceğiz." dedi.

Büyükgümüş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir otelde düzenlenen sahur programında konuştu.

Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Büyükgümüş, "Her türlü demokratik geleneği, kültürü ayaklar altına alarak, gençlik yıllarından başlayarak hayatında hukuksuz, haksızca çıkar ve imtiyaz elde etmeyi kendisine hak gören bir şahısla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Büyükgümüş, son süreçte mahkemeler vasıtasıyla bu gündemin yoğunlaştığını gördüklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktığımızda diplomasıyla ilgili bir dava, Büyükşehir Belediyesinin yolsuzluğuyla ilgili açılan davalar ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kongresiyle ilgili ortada çeşitli iddialar var. Tüm bunlara baktığımızda bu davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Mahkemelere başvurup ellerinde bilgi ve belgelerle 'bu bizim belediye başkanının diploması doğru değil' diyen Cumhuriyet Halk Partililer. 'Yaptığı yolsuzluklarla, arsızlıklarla kamu kaynaklarını çarçur ediyor' diyen Cumhuriyet Halk Partililer. 'Bizim büyük kongremizde bir takım alışverişler yaşandı, delegeler tesir altına alındı, haksız ve hukuksuz işler yapıldı' diyenler Cumhuriyet Halk Partililer."

"Mahkemelere başvuruyorlar. Bunlarla ilgili bilgi ve belgelerini mahkemede kendileri ifade ediyorlar ve savunuyorlar" diyen Büyükgümüş, "Maalesef bu şahıs da diyor ki 'bunlar araştırılmasın. Bunların üzerine gidilmesin'. Böyle bir şey mümkün mü? Senin partililerin seni mahkemeye şikayet edecek, çok ciddi iddialarda bulunacak ama bunun üstüne kimse gitmeyecek, bunları araştırmayacak. Bu kendini hukukun üstünde görmektir. Kendini millet iradesinin üstünde görmektir." ifadelerini kullandı.

"Gelişmeleri hassas bir şekilde takip ediyoruz"

Büyükgümüş, onların geldiği siyasi gelenekte buna dair alışkanlıkların olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendilerini hukukun üstünde görürler, kendilerini milletin üstünde görürler. AK Parti ile hakkın, hukukun, adaletin egemen olması, güçlenmesi için mücadele ettiğimiz yeni Türkiye'de böyle bir şeye izin yok. Aksine kendi içindeki tartışmaları kendi partilileri, kendileri şikayet ediyor. Bilgi ve belgelerle mahkemeye başvuruyor. Bunun karşısında aklı olan bir kişi ne yapar? Kendisini anlatır, burada hakkı ve hukuku savunur, iddia edilen konularla ilgili açıklamalar yapar. Peki bunu yapıyorlar mı? Bunu yapmıyorlar. Bunun karşılığında ne yapıyorlar, milleti sokağa çağırıyorlar."

Gelişmeleri hassas bir şekilde takip ettiklerini belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Kendileri belediye başkanlıkları döneminde milletimizle beraber olmadılar. Milletimiz karla uğraşırken, bunlar balık sofrasına gittiler. Milletimiz sel felaketiyle uğraşırken, turist gibi bölgeye uğrayıp, oradan kar tatiline gittiler. Şimdi bunları yapmışken, milletle beraber olmamışken, işler kendileri açısından sarpa sardığında milletimiz sokağa dökülsün ve mahkeme tesir altında bırakılsın. Hukuk bağımsızca incelemelerini yapacak, mahkemeler karar verecek."

Büyükgümüş, kimsenin burada bir taraf olmadığına dikkati çekerek, "Burada bizim taraf olduğumuz bir husus yok ama sokağı provoke etmeye çalışanlara karşı, burada toplumumuzu germeye, birlik ve beraberliğimizi zedelemeye çalışanlara karşı biz de vakarlı duracağız, kararlı duracağız, cesur duracağız. Bunların provokasyonuna karşı asla ama asla imkan vermeyeceğiz. Bu konuda çok dikkatliyiz. Gelişmeleri hassas bir şekilde takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Büyükgümüş: Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olacağız - Son Dakika

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