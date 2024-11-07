Büyükkarıştıran Belediyesi'nde İşçi Kıyımı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Büyükkarıştıran Belediyesi'nde İşçi Kıyımı Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Kırklareli'nin Büyükkarıştıran Belediyesi, işten çıkarmalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamalara göre işten çıkarılan işçi sayısı 8'e yükseldi. İşçi ve sendika yetkilileri, belediye başkanını haksız yere işten çıkarmakla suçluyor.

07.11.2024 11:05  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükkarıştıran Belediyesi'nde işçi kıyımı iddiası

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Belediyesi, 2 işçiyi daha işten çıkardı. İşten çıkarılan işçi sayısı 8'e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta sloganlarla Büyükkarıştıran Belediyesi'ne yürüyen ve belediye önünde eylem gerçekleştiren 6 mağdur işçi ve yakınları ile sendika yetkilileri, basın açıklaması yaparak, CHP'li Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'nın kendilerini haksız yere işten çıkardığını ileri sürmüşlerdi. İşten çıkarılan işçilere yenileri eklendi ve 6 olan sayı 8'e yükseldi.

İşten çıkarılan Büyükkarıştıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi Gönül Çakır, "Belediye başkanı sendikadan çıkmadığım için beni işten çıkardı. Beni gördüğü halde bana hiçbir şey demeyerek, kayınpederime ve kayınbiraderime haber gönderip beni işten çıkardı. Benle görüşmesini, konuşmasını isterdim. Bu kış gününde işten çıkarıldım ve mağdur durumda kaldım. Şu anda iş bulmam zor. Oğlum da tam askere gidecekti, oğlum da bu duruma çok üzüldü, çok etkilendi. Hepimizi zor durumda bıraktı" dedi.

İşten çıkarılan temizlik görevlisi Erdun Yıldız ise, "Bana hiçbir şey denilmedi, hiçbir ihtarda da bulunulmadı. Beni öylece işten çıkardı. Ben belediyede çöpçü olarak çalışıyordum. Performans düşüklüğü deyip belediyedeki işimden çıkarıldım" ifadelerini kullandı.

Kışa girerken işten çıkarılmasının kendisini mağdur ettiğini ve haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden Erdun Yıldız, "İki tane çocuğum var, küçükler ve okula gidiyorlar. Bu kış ayında diğer arkadaşlar gibi ben de mağdur duruma düştüm" şeklinde konuştu.

Direniş çadırında eylemlerini sürdüren 8 işçi, belediyedeki işlerine geri dönebilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydettiler.

Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: İHA

Büyükkarıştıran, Yerel Haberler, Kırklareli, Belediye, Politika, Sendika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükkarıştıran Belediyesi'nde İşçi Kıyımı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükkarıştıran Belediyesi'nde İşçi Kıyımı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.