Büyükşehir'de bankamatik memurlarının görevine son verildi

Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Belediye 700 işçi çıkardı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bu açıklamanın kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapıldığını belirtti. Başkan Ahmet Akın döneminde sadece 71 personelin iş akdine son verildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi, bu personelin ise işe gelmeme, disiplinsiz davranışlarda bulunma ve seçim sürecinde siyasi çıkar amaçlı işe alınma gerekçeleriyle işten çıkarıldıklarını belirtti.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 700 işçi çıkardı' iddialarına yönelik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Çıkarıldığı iddia edilen işçi sayısının gerçeği yansıtmadığını belirten belediye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın göreve başladığı tarihten itibaren; iddiaların aksine belediye iştirakleri dahil sadece 71 kişinin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. İşten çıkarılan 71 kişiden 8'inin işe gelmediği halde maaşı yatan 'bankamatik memuru' olduğu tespit edilirken 6 kişinin 'disiplinsizlik', 39 kişinin de seçim öncesi son bir yılda 'siyasi amaçlarla' işe alındığının belirlenmesi üzerine işlerine son verildiği açıklandı.

4 ayda Yücel Yılmaz daha fazla işçi çıkarmıştı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerini kazanmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Başkan Akın'ın o günden bu yana yaklaşık dört aylık süreçte iş akdini feshettiği işçi sayısı 71 olurken, 2019 yılında aynı tarihte göreve başlayan önceki dönem AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 1 Nisan 2019-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında işten çıkardığı işçi sayısı 81 olmuştu. Kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurulduğunda AK Partili yönetim döneminde yaşanan işten çıkarılan işçi sayısının daha yüksek olduğu görülüyor.

İddia edilen 700 kişiyi açıklayın

Seçimden önce ve görevdeyken dürüstçe işini yapan, liyakat sahibi ve bu şehir için ter döken tek bir işçinin hakkının yenmeyeceğini ifade eden Başkan Akın, şehirde adaletli bir yönetim anlayışını sürdürmeye devam edeceğini her açıklamasında vurgulamıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti tarafından kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddiaların ispat edilmesini istedi. - BALIKESİR