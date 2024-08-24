Büyükşehir'de bankamatik memurlarının görevine son verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Büyükşehir'de bankamatik memurlarının görevine son verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Belediye 700 işçi çıkardı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bu açıklamanın kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapıldığını belirtti.

24.08.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Belediye 700 işçi çıkardı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bu açıklamanın kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapıldığını belirtti. Başkan Ahmet Akın döneminde sadece 71 personelin iş akdine son verildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi, bu personelin ise işe gelmeme, disiplinsiz davranışlarda bulunma ve seçim sürecinde siyasi çıkar amaçlı işe alınma gerekçeleriyle işten çıkarıldıklarını belirtti.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 700 işçi çıkardı' iddialarına yönelik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Çıkarıldığı iddia edilen işçi sayısının gerçeği yansıtmadığını belirten belediye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın göreve başladığı tarihten itibaren; iddiaların aksine belediye iştirakleri dahil sadece 71 kişinin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. İşten çıkarılan 71 kişiden 8'inin işe gelmediği halde maaşı yatan 'bankamatik memuru' olduğu tespit edilirken 6 kişinin 'disiplinsizlik', 39 kişinin de seçim öncesi son bir yılda 'siyasi amaçlarla' işe alındığının belirlenmesi üzerine işlerine son verildiği açıklandı.

4 ayda Yücel Yılmaz daha fazla işçi çıkarmıştı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerini kazanmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Başkan Akın'ın o günden bu yana yaklaşık dört aylık süreçte iş akdini feshettiği işçi sayısı 71 olurken, 2019 yılında aynı tarihte göreve başlayan önceki dönem AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 1 Nisan 2019-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında işten çıkardığı işçi sayısı 81 olmuştu. Kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurulduğunda AK Partili yönetim döneminde yaşanan işten çıkarılan işçi sayısının daha yüksek olduğu görülüyor.

İddia edilen 700 kişiyi açıklayın

Seçimden önce ve görevdeyken dürüstçe işini yapan, liyakat sahibi ve bu şehir için ter döken tek bir işçinin hakkının yenmeyeceğini ifade eden Başkan Akın, şehirde adaletli bir yönetim anlayışını sürdürmeye devam edeceğini her açıklamasında vurgulamıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti tarafından kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddiaların ispat edilmesini istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükşehir'de bankamatik memurlarının görevine son verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:07:28. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'de bankamatik memurlarının görevine son verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement