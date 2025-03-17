Muğla'da Şehitler Albümü Hazırlandı - Son Dakika
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Politika

Muğla'da Şehitler Albümü Hazırlandı

Muğla\'da Şehitler Albümü Hazırlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vatan toprakları için canını feda eden şehitler anısına 'Muğla Şehitler Albümü' hazırladı.

17.03.2025 15:22  Güncelleme: 15:24
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vatan toprakları için canını feda eden şehitler anısına 'Muğla Şehitler Albümü' hazırladı. Albümde, 1958 yılından günümüze kadar vatan için can veren 164 Muğlalı şehit yer alıyor.

Muğla genelini kapsayan ilk şehitler albümü, tüm resmi kurumlar, aileler ve şehit-gazi dernekleriyle yüz yüze görüşmeler yapılarak hazırlandı. Albümde şehitlerin isimleri alfabetik sırayla verilmiş olup, nerede şehit olduklarına dair bilgiler de yer alıyor. Albümde; Muğlalı olup naaşı il sınırları içinde bulunanlar, Muğlalı olmayan ancak naaşı Muğla'da bulunanlar, Muğlalı olup naaşı başka illerde olanlar ile Kıbrıs'ta şehit düşen ve mezarı Kıbrıs'ta bulunanlar da yer alıyor. Ayrıca, fiziki naaşı bulunamayan ancak temsili mezarları Kıbrıs'ta ve Muğla'da yer alan şehitler de albüme dahil edildi. Muğlalı Şehitler Albümünde 1958 yılından günümüze 164 şehit yer alıyor.

19 Mart'ta şehitler paneli ve kitap tanıtımı düzenlenecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde hazırlanan 'Muğla Şehitler Albümü' tanıtımı ve Şehitler Paneli, 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 17.00'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Panelde, MSKÜ Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Özgür Yıldız, MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Osman Köse ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Dr. Emekli Albay Fatih Özkurt konuşmacı olarak yer alacak.

Başkan Aras: "Şehitlerimizin aziz hatırasını her zaman yaşatacağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yıllarını vatan savunmasına adamış biri olarak, şehitlerimizin adanmışlığını ve bizlere bıraktıkları mirasın değerini çok iyi biliyorum. Bugün huzurla nefes alabildiğimiz her an, onların ödediği bedel sayesinde mümkün olmuştur. Bu nedenle, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için özel bir albüm hazırladık. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

İlker Başbuğ Muğla'da

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u söyleşi ve imza günü etkinliğiyle Muğlalılarla buluşturuyor. "Çanakkale ve Atatürk" başlıklı söyleşi ve imza günü, 18 Mart 2025 Salı günü saat 15.00'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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