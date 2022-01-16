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Büyükşehir'den 'Nuri Asan Tesisleri' açıklaması - Son Dakika

Büyükşehir'den 'Nuri Asan Tesisleri' açıklaması

16.01.2022 18:24
Büyükşehir'den 'Nuri Asan Tesisleri' açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Nuri Asan Tesisleri'nin yıkılacağı ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı' iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Nuri Asan Tesisleri'nin yıkılacağı ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı' iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in imzasıyla yayımlanan açıklamada Nuri Asan Tesisleri'nin yerinde muhafaza edileceği belirtilerek, "14 Ocak tarihli meclis toplantı gündem maddeleri arasında yer alan millet bahçesi plan değişikliği maddesi ile ilgili, bazı yazılı basın ve sosyal medya platformlarında gerçek dışı iddialar yer almıştır. Söz konusu plan değişikliği maddesinin Büyükşehir Belediye Meclisi alt komisyonları ve genel kurulundaki görüşmeleri sırasında Nuri Asan Tesisleri'nin yerinde muhafaza edileceği net olarak ifade edilmiştir. Bu konuda plan notu mevcut olup başka bir amaç için değerlendirilmesi söz konusu değildir. Bu durum ortada ve herkesçe biliniyor iken bir kısım sosyal medya hesapları ve yazılı basında yer alan Nuri Asan Tesisleri'nin yıkılacağı ve yerine millet bahçesi yapılacağı haberleri tamamen gerçek dışıdır" açıklamaları yapıldı.

İddia hakkında hukuki işlem başlatılacağı duyurularak, "Bu durumu çarpıtarak, Samsunspor'umuzu siyasi emellerine alet etme, Samsunspor üzerinden siyasi menfaat devşirme arzusu taşıyan siyasi çevrelerin, buna çanak tutan yayın organlarının ve özellikle de siyaset etiğini hiçe sayarak tezvirat yapma gayreti içerisinde olan milletvekilinin var olduğunu görüyoruz. Gerçek dışı bütün iddiaları reddediyor, iddia sahiplerini kınıyoruz. Nuri Asan Tesisleri bu güne kadar olduğu gibi yerinde kalacak olup, idaremizce yerinden kaldırılması söz konusu değildir. Bu konuda asılsız yayın yapanlar ile ilgili olarak hukuki süreç işletecektir. Kamuoyunun bilgisine sunar, Samsunspor'umuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim" denildi. - SAMSUN

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Nuri Asan, Samsun, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Büyükşehir'den 'Nuri Asan Tesisleri' açıklaması - Son Dakika
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