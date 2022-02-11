Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız? - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'na katıldı. 81 il 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlerine hitap eden Bakan Soylu, tüm katılımcıların 11 Şubat Dünya 112 Günü'nü kutladı.

"HAKKA GİRİYOR"

112 Acil Çağrı Sistemi'nin önündeki en büyük engelin asılsız ihbarlar olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, ellerindeki son verileri de paylaştı. "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104,6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68'i asılsızdır" diyen Bakan Soylu, "Bu şu demektir. Birisi es kaza canı için beklerken diğerinin ilgisiz asılsız meşgul etmesi anlamına geliyor. Bu hakka girer. Bu insan kişilik hakkına girer, devletin gereksiz yere meşgul edilmesi hem oradaki bireyin karşı karşıya kalacağı sürecin oluşturulmasıdır. Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin. İnsana saygı duyan 112'yi meşgul etmesin. Ne demek ya. Cep telefonunu denemek için 112'yi arayacağım. Başka bir yeri ara. Biz senin deneme tahtan mıyız. Orada insanlar bir trafik kazası olmuş cinayet olmuş, kadına taciz olmuş, bunu 112'ye acil şekilde iletecek, orman yangını var bir dakika önce gitsen belki başka bir şey olacak sen 112'yi meşgul ediyorsun." dedi.

"İDARİ YAPTIRIM PARA CEZALARINI ARTIRDIK"

Fuzuli şekilde 112'nin aranmaması gerektiğini ifade eden Soylu, şunları söyledi: "Burası deneme tahtası değil, 112 acil çağrı merkezidir. Bunun için idari yaptırım para cezalarını arttırdık. Sonuç almakta zorlandığımız alanlar oldu. Bazı illerde vatandaşların duyarlılığı söz konusu. Bu bir dert. Yüzde 10-15'lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68'inin asılsız ihbar olması; bir vatandaşımız ambulans çağırmak için uğraşırken, hayatı tehlikedeyken veya bir yangın ihbarı yapacakken, bir diğerinin telefonun pin kodunu çözmek veya kendince telefon şakası yapmak için 112'yi araması, gerçekten kabul edilebilir değil, bize yakışan bir netice değil. bunu vatandaşımızın takdirlerine bırakıyorum ve aziz milletimizden bu konuda hassasiyet ve yardım rica ediyorum"