Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'da yangında hayatını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'da yangında hayatını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır\'da yangında hayatını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde anız yangınında hayatını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Işıkhan, yangına müdahale edilmeye çalışıldığını belirtti.

24.06.2024 12:55
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde anız yangınında hayatını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Işıkhan, "Olayın ilk çıktığı andan itibaren kıymetli valim de ifade etti. Burada oldular ve devletin tüm kurumlarıyla birlikte yangına müdahale edilmeye çalışıldı" dedi.

Yazçiçeği Mahallesi'nde taziye ziyaretinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha sonra yangının çıkış yeri olan Köksalan Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Diyarbakır, sonra Mardin'de yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğini ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Herkesi çok etkileyen bir olay olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Diyarbakır'da 5, Mardin'de 10 vatandaşımız toplamda 15 vatandaşımızı, canımızı kaybettik. Ancak, yaralı olup hastanede tedavi gören vatandaşlarımız, kardeşlerimiz de mevcut. Şu an 78 vatandaşımız yangından etkilenmiş durumda. 2 vatandaşımız da tedavi altında. Tabii bu süre içerisinde yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Perşembe günü başlayan yangın Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlamış. Maalesef rüzgarın etkisiyle de birlikte Mazıdağı'na kadar yayılarak büyük bir alanı etkilemiş durumda. Yangın başlar başlamaz her iki ilimizde de valiliklerimiz koordinatörlüğünde AFAD Başta olmak üzere Sağlık, UMKE ve Tarım Orman İl Müdürlüklerimiz olaya anında müdahalede bulunmuşlardır. Allah razı olsun tüm çalışanlarımıza, tüm personelimize. Müdahale edilmemiş olsaydı yangın daha büyük bir alanı ve daha büyük bir felakete sebep olabilirdi" dedi.

"Küçükbaş, büyükbaş hayvan kaybımız aynı zamanda ekili alanlarımız zarar gördü, meralarımız zarar gördü" diyen Bakan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bununla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz hasar tespit çalışmalarında bulunmaktalar. Devam ediyor çalışmalarımız ve devlet olarak da biz buradayız. Olayın ilk çıktığı andan itibaren kıymetli valim de ifade etti. Burada oldular ve devletin tüm kurumlarıyla birlikte yangına müdahale edilmeye çalışıldı. Daha sonra tabii ki acil yardım ödeneğiyle devletimiz gerekli maddi desteği özellikle zarar gören, yangından zarar gören kardeşlerimize bu desteği sağladık. Ancak zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu noktada ortaya çıkacak durumla ilgili olarak da gerekli destekler ve müdahaleler valiliklerimiz aracılığıyla yapılacaktır."

Mardin'de 86 araç, 451 personel, Diyarbakır'da da 94 araç ve 557 personelle yangına anında müdahale edildiğine değinen Bakan Işıkhan, "Burada vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak amacıyla ben de bu topraklarda Mardin'de doğmuş bir kardeşiniz, bir bakanınız olarak da buraya geldim. Hem bundan sonra Mardin'e de geçeceğim. Taziyelerimizi, Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ileteceğim. Yanlarında olacağız, ihtiyaçlarını belirleyeceğiz. Sağ olsun devletimiz burada, valimiz, milletvekillerimiz burada. Hepimiz buradayız. Tabi bu yaraları da hep birlikte sağlamamız lazım. Tekrar yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz 15 canımıza da, kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah-u Teala inşallah böyle afetler yaşatmasın diyorum" diye konuştu.

Dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Bakan Işıkhan, "Önümüz temmuz, ağustos ayları bu tür yangınlar ortaya çıkabilir. Daha dikkatli olmamız lazım. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Aziz milletimizin de başı sağ olsun. Yangın çıkış sebebiyle ilgili tahkikatlar devam ediyor. Tabii ki bunda kimin kusuru, ihmali varsa elbette savcılıklarımız, hukukçularımız görevlerinin başında. Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz hasar tespitlerini yapıyor. Esas orası bence çok önemli. Çünkü hasar tespitinden mağdur olan vatandaşlarımıza da, kardeşlerimize destek vermeniz ve yaralarını da sarmamız lazım değerli arkadaşlarım kısa sürede. Hayatı tekrar ayakta kalabilmeleri için de onlara destek vereceğiz. Devletimiz her zaman olduğu gibi bakın, her zaman olayın ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında olmaya başladı. Müdahale edildi. Müdahale eden vatandaşlarımız yaralandı. Hastaneye götürüldü. Onların tedavileri sürüyor. Biraz önce söyledim, 78 vatandaşımız var. Onlar da kısa sürede inşallah eski kaldıkları yaşamlarına geri dönerler" şeklinde konuştu.

Büyük bir yangın olduğuna değinen Bakan Işkhan, "Çünkü anız yangınlarını hepiniz bilirsiniz. Bu tür felaketler ortaya çıkar. Anız yangını, örtü yanar, söner. Ama burada tabi iklimin değişikliğine de çok vurgu yapmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Havalar daha fazla ısınmaya başladı. Kolay alev almaya başlıyor otlar. Rüzgarın şiddeti artıyor. Nem oranı artıyor. Vatandaşlarımıza buradan bir duyuru yapmamızda yarar var. Ormanlara böyle alanlara da cam, sigara, izmarit gibi kolay tutuşacak maddeleri atmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'da yangında hayatını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'da yangında hayatını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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