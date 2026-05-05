Çam'dan Çankırı'da Medeniyet Vurgusu

05.05.2026 18:50
Bakan Yardımcısı Çam, Çankırı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin ekonomiye katkısını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Geçmişimizden gelen tarihi birikimlerimiz, medeniyet yürüyüşümüz ve kimliğimiz, bizim sadece kendimizi değil, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir öğretinin devamını yansıtmakta." dedi.

Çam, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Çam, yaptığı konuşmada, Çankırı'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Serdar Çam, Çankırı'nın kültürel zenginliklerinin yanı sıra ülkenin ekonomisine, sanayisine, üretim kapasitesine de önemli katkılar yaptığını belirtti.

Çam, "Tarihi, kültürel, manevi zenginlikleriyle, turizm potansiyeliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisine, sanayisine, üretim kapasitesine katkılarıyla, bilimde, teknolojide, insan kaynağı üretmesiyle en güzel, en kıymetli illerimizden bir tanesi. İnşallah bundan sonraki süreçte de dünyanın binbir çeşit sıkıntıları yaşanırken başta bütün illerimiz olmak üzere Çankırı'mız da dünya ekonomisine, dünya ticaretine, dünyadaki bütün zorluklara rağmen katma değerini en güzel şekilde vermeye devam edecek." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yalnızca kendi refahlarını ve imkanlarını geliştirmeye odaklanmadığını dile getiren Çam, şunları kaydetti:

"Geçmişimizden gelen tarihi birikimlerimiz, medeniyet yürüyüşümüz ve kimliğimiz, bizim sadece kendimizi değil, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir öğretinin devamını yansıtmakta. Bu, sadece kendi ülkemiz değil, bütün dünyaya yardım yapan, destek veren, dünyadaki sıkıntıları, savaşları bitirmeye çalışan başta Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmalar olmak üzere bütün milletimizin vakfı medeniyetine uygun bir şekilde, tasadduk medeniyetine uygun bir şekilde çabasıdır."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
