Çameli Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Çameli Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve emekçilere teşekkür ederek, haklarını korumak ve refahlarını artırmak için çalışacaklarını belirtti.

30.04.2024 15:38  Güncelleme: 15:43
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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "İşçi ve emekçiler kentlerin can damarıdır. Onların haklarını korumak, refahlarını artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak, bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır" dedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Arslan, "İlçemizde, her gün sokaklarımızı, iş yerlerimizi canlandıran işçi ve emekçilerimiz vardır. Onlar, Çameli'mizin kalkınmasında, sosyal yaşamının şekillenmesinde büyük bir rol oynamaktadırlar. Onların alın teri ve fedakarlığı, ilçemizin ve toplumumuzun temel taşlarıdır. Aynı zamanda, 1 Mayıs'ın getirdiği anlam ve önemi sadece işçilerimiz için değil, tüm toplum için bir hatırlatıcıdır. Bu özel günde, dayanışma ve birlik duygularımızı pekiştirerek, daha adil, daha adil bir dünya için birlikte mücadele etmeye devam etmeliyiz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için, işçi ve emekçilerimizin haklarına sahip çıkmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlarken, tüm ilçemiz adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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