Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe ve Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe ve Mahalleleri Ziyaret Etti

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe ve Mahalleleri Ziyaret Etti

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, Kocaova, Kolak ve Yaylapınar mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Arslan, ilçe ve mahallelerde hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

27.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, "İlçemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Genç, AK Parti ve MHP yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyesi adaylarıyla birlikte Kocaova, Kolak ve Yaylapınar mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla birlikte ilçe ve mahalleler hakkında istişarede bulunan Başkan Arslan, önümüzdeki dönemde ilçe merkezi ve mahallelerde hayata geçirilmesi planlanan projelerini anlattı. Başkan Arslan, "Mahallelerimizde üst yapı ve alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Daha yapacak çok projelerimiz var. İlçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz" dedi.

Yapılan mahalle ziyaretlerinde halkın yoğun ilgisi ve alakasından memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Arslan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür ederek; "Mahalle muhtarlarımıza ve Kocaova, Kolak, Yaylapınar mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ederiz. İlçemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cengiz Arslan, Çameli, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe ve Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe ve Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement