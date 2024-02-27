Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe ve Mahalleleri Ziyaret Etti

Politika

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, "İlçemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Genç, AK Parti ve MHP yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyesi adaylarıyla birlikte Kocaova, Kolak ve Yaylapınar mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla birlikte ilçe ve mahalleler hakkında istişarede bulunan Başkan Arslan, önümüzdeki dönemde ilçe merkezi ve mahallelerde hayata geçirilmesi planlanan projelerini anlattı. Başkan Arslan, "Mahallelerimizde üst yapı ve alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Daha yapacak çok projelerimiz var. İlçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz" dedi.

Yapılan mahalle ziyaretlerinde halkın yoğun ilgisi ve alakasından memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Arslan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür ederek; "Mahalle muhtarlarımıza ve Kocaova, Kolak, Yaylapınar mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ederiz. İlçemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ